“Colpa di Cr7?”: Juve-Marotta, arriva la rivelazione sul discusso divorzio

Cosa portò alla separazione tra Beppe Marotta e la Juve? L’arrivo di Cristiano Ronaldo ebbe un ruolo? Arriva la rivelazione.

Quello che fu il sodalizio tra la Juventus e Beppe Marotta, è stato di sicuro uno dei più produttivi all’interno del contesto bianconero. Se non altro perché, con la presenza dell’attuale direttore generale dell’Inter in quel di Torino, la squadra bianconera ha vissuto anni di grandi vittorie. E, impossibile negarlo, fu il lavoro dello stesso Marotta a dare grande giovamento a tutto l’ambiente.

Tanto è vero che molti tifosi della Vecchia Signora, proprio in questi anni complicati, hanno rimandato proprio all’assenza di un dirigente come Marotta le problematiche evidente all’interno del contesto societario. Per anni si è parlato del possibile ruolo che ebbe l’arrivo di Cristiano Ronaldo all’interno del divorzio tra Juve e dirigente.

Juve-Marotta, divorzio a causa di Cristiano? Arriva la rivelazione…

Ancora oggi molti sono convinti proprio del fatto che con l’arrivo di Cristiano si siano venute a creare delle crepe insanabili. A parlare proprio di questo argomento è stato lo stesso Beppe Marotta, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’io’ su ‘Radio Rai’.

Il dg dell’Inter ci ha tenuto a precisa che no, nella separazione dalla Vecchia Signora non fu l’approdo del portoghese ad avere un ruolo cruciale decisivo. “All’interno di una struttura dirigenziale ci sono delle idee differenti ma questo non vuol dire che fossi totalmente contrario all’operazione Ronaldo alla Juventus”, le parole di Marotta.

“CR7 era ed è un’icona ed era ed è un campione. Bisogna poi fare i conti con il contesto economico-finanziario di una società, ma quello – ha ancora detto dichiarato Marotta – non è stato assolutamente il motivo di interruzione del mio rapporto con la Juventus”, ha ancora detto il dirigente.

Marotta ci ha tenuto a precisare, in maniera lucida e chiara, come il tutto si sia evoluto in maniera naturale: “Il mio ciclo in bianconero era finito, nel momento in cui è stata presa quella decisione l’ho rispettata”, ha specificato l’ex dg bianconero.