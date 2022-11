Milan, i tifosi se la ridono: la notizia dell’ultim’ora sorprende Maldini

Un ex Milan non se la sta passando bene, e mentre i tifosi possono essere soddisfatti, Maldini conferma di aver fatto la scelta giusta.

Se da un lato Maldini e Massara hanno spesso ricevuto commenti positivi, dall’altro non sono mancate le critiche per il mercato. Ai due dirigenti del Milan si riconosce il merito di aver concluso affari a basso costo e alto rendimento. E sicuramente la società rossonera ha dimostrato di avere fiuto per i giovani, anche quelli meno quotati.

Tuttavia, negli anni passati i tifosi sono rimasti perplessi da alcune mosse della società rossonera sul mercato. Stiamo parlando ovviamente delle polemiche relative ad alcune situazioni contrattuali, da Donnarumma a Calhanoglu, fino a Kessie. Problemi che alcuni sostenitori temono possano ripresentarsi adesso, con la questione del rinnovo di Rafael Leao.

Ma a volte lasciar partire dei giocatori a parametro zero potrebbe non rivelarsi del tutto un errore. Il risparmio di certi nomi sul monte ingaggi è stato evidente, e non va dimenticato che il Milan ha pur sempre vinto lo scudetto nella scorsa stagione. In certi casi, poi, è anche la storia futura ad aver dato ragione alle decisioni di Paolo Maldini, come vediamo dalle ultime news.

Kessie in vendita: il Barcellona pronto alla cessione dell’ex Milan

Le notizie che arrivano dalla Spagna riguardano proprio un ex rossonero partito a parametro zero la scorsa estate, Franck Kessie. Il mediano ivoriano era passato in pompa magna al Barcellona, ma la sua esperienza catalana si sta rivelando molto deludente. Kessie ha infatti giocato appena 13 partite in blaugrana, restando in campo per soli 485 minuti!

Un impiego molto inferiore alle aspettative, che avrebbe convinto il giocatore a cercarsi un’altra squadra dopo nemmeno sei mesi nel nuovo club. ‘Sport’ sostiene che Aston Villa e Fulham avrebbero già fatto delle offerte tra 14 e 20 milioni di euro. La permanenza dell’ivoriano ex Milan a Barcellona è quindi ora seriamente in discussione, con il club che pensa di liberare subito spazio salariale.