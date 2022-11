“Resta difficile…”: Roma, a gennaio tentativo per il pallino di Tiago Pinto

La Roma ha messo nel mirino il prossimo obiettivo di mercato. Il direttore generale Pinto pronto a muoversi, Mourinho attende.

La Roma si interroga dopo le amarezze vissute in questa prima parte della stagione. In campionato i giallorossi, reduci da una sconfitta e due pareggi nelle ultime 3 partite giocate, sono settimi a -3 dal quarto posto occupato dalla Lazio. In Europa League, invece, è stato sì centrato il passaggio del turno tuttavia il secondo posto nel girone obbligherà i capitolini a disputare i play-off contro il Salisburgo. Non proprio il cammino auspicato in estate dal club.

L’ambiente infatti, dopo gli ingaggi di elementi del calibro di Georginio Wijnaldum, Andrea Belotti e Paulo Dybala, aveva iniziato a sognare ad occhi aperti e pensare di essere competitivo ai livelli più alti. La realtà, invece, si è rivelata ben differente. L’olandese ad esempio, a causa della frattura della tibia rimediata in allenamento ad agosto, non è mai riuscito a fornire contributi concreti alla causa. L’ex Torino, dal canto suo, deve ancora sbloccarsi in Serie A con indosso la nuova maglia.

Soltanto l’argentino è stato capace di prendersi la scena (7 reti e 2 assist in 12 apparizioni) ma la prolungata assenza per infortunio ha pesato come un macigno sulle ambizioni di gloria della società. Ecco perché il direttore generale Tiago Pinto, nel corso del mercato di gennaio, proverà a regalare qualche altro innesto di qualità a José Mourinho. Il preferito, in particolare, porta il nome di Davide Frattesi.

Roma, si riapre la pista che porta a Frattesi

Il tecnico portoghese, nella maggior parte dei match, a centrocampo ha dovuto spesso ricorrere al duo di centrali composto da Bryan Cristante e Nemanja Matic. Calciatori dalle caratteristiche tecniche e fisiche molto simili che, nei piani originari, sarebbero dovuti essere in realtà l’uno il cambio dell’altro. La loro presenza contemporanea in campo ha quindi creato varie difficoltà in fase di costruzione della manovra. Da qui l’idea, come riportato oggi da ‘Sportmediaset’, di riaprire i contatti con il Sassuolo.

La Roma già negli scorsi mesi si era mossa per prenderlo. L’operazione, però, non si concretizzò a causa delle richieste economiche dell’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali (30 milioni). Ingaggiarlo ad inizio 2023 paradossalmente, come spiegato dal sito, appare ancora più complicato e resta il nodo sulla formula. Pinto, in ogni caso, un altro tentativo lo farà. Nella parte della stagione il club competerà su tre fronti e Mourinho necessita di maggiore qualità nella linea mediana.