Ronaldo senza freni, guai anche con il Portogallo? Arriva la confessione

Cristiano Ronaldo torna a far parlare di sé. Dopo la guerra aperta con lo United, attenzione alle ultime in casa Portogallo

L’addio alla Juventus e il ritorno al Manchester United sembravano, lo scorso anno, i presupposti di un’ultima grande avventura per Cristiano Ronaldo. E invece il suo secondo giro in casa Red Devils si è trasformato piano piano in un vero e proprio incubo per il lusitano, che nelle ultime settimane è entrato in una guerra aperta con il club inglese.

Una guerra aperta proprio a pochi giorni dallo start del Mondiale di Qatar 2022, dove CR7 e il suo Portogallo saranno chiamati ad un ultimo ballo. Verosimilmente questo sarà l’ultima grande competizione internazionale per Ronaldo con la maglia della propria selezione, ma questo non placa comunque le polemiche. Anzi, anche con i compagni di Nazionale ci sono problemi per l’eterno Cristiano?

Portogallo, problemi per Cristiano Ronaldo? Arriva la confessione

Come testimoniato dalle immagini che hanno fatto il giro del web, una stretta di mano ‘gelata’ tra Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes (suo compagno anche allo United) aveva lanciato l’allarme di un potenziale caso CR7 anche nello spogliatoio del Portogallo. E invece, è arrivata la confessione di Joao Mario, che in conferenza stampa ha fatto chiarezza.

“Fortunatamente ero presente anche io. Capisco il clamore, ma era solo uno scherzo. Bruno aveva ritardato ed è stato l’ultimo ad arrivare, a quel punto Cristiano gli ha chiesto se fosse arrivato in barca”, spiega ridendo l’ex Inter. “Tra i due c’è un ottimo rapporto, non solo allo United, ma anche quando si ritrovano qui in Nazionale”, ha concluso Joao Mario.