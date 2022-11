Ancora caos Milan-Fiorentina, il verdetto fa imbestialire i tifosi

Milan-Fiorentina continua a generare polemiche anche a due giorni dalla partita. Al centro del dibattito, ovviamente, il rigore su Ikoné.

Sono passati due giorni, ma le polemiche attorno a Milan-Fiorentina non accennano a placarsi. La partita ha dato uno sprint decisivo ai ragazzi di Stefano Pioli, che giusto prima della sosta per il Mondiale hanno ottenuto un’importante vittoria su una squadra di valore. Un risultato che proietta i rossoneri al secondo posto in solitario in Serie A, restando a +2 sulla Juventus.

Dalla parte viola, invece, non può certo esserci soddisfazione. La squadra di Vincenzo Italiano resta al decimo posto, a pari punti col Bologna undicesimo: una posizione piuttosto deludente, rispetto alle aspettative. Ma la rabbia dei tifosi della Fiorentina, in questo caso, è indirizzata anche verso la discussa decisione dell’arbitro Sozza, che ha negato un rigore ai viola.

L’occasione è chiaramente quella molto dibattuta del fallo in area di Tomori su Ikoné, che avrebbe potuto cambiare del tutto le sorti della partita di domenica. Se Sozza avesse infatti assegnato il penalty, Milan-Fiorentina avrebbe potuto concludersi con una vittoria dei toscani, essendo il risultato in quel momento ancora sull’1-1.

Rigore su Ikoné in Milan-Fiorentina, Ordine sicuro: “Prodezza di Tomori”

I tifosi viola hanno avuto molto da ridere in merito al contatto di Tomori sull’attaccante francese ex Lille. Anche lo stesso Ikoné, su Instagram, ha un po’ ironizzato sul possibile fallo da rigore del difensore inglese, chiaramente infelice della decisione del direttore di gara. La pensa diversamente il giornalista Franco Ordine, che a ‘Pressing’ ha definito l’intervento di Tomori “un’autentica prodezza”.

Niente fallo dunque, ma addirittura un tackle “da far vedere ai giovani giocatori nelle scuole calcio”, dice il giornalista. Ordine elogia in particolare il recupero di Tomori su Ikoné, che riesce a deviare il pallone senza commettere un’irregolarità sull’avversario. Va detto che anche l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha assolto il collega di Milan-Fiorentina, dicendo a Radio Bruno che anche per lui Tomori tocca il pallone.