Serie A, i migliori della giornata 15: il sorpasso di Osimhen

È finita la prima parte di stagione, il campionato si ferma per due mesi causa Mondiali. Si chiude con il Napoli primo a +8 nel segno di Osimhen che diventa leader della classifica generale degli attaccanti fatta dai nostri utenti.

Hanno votato 4260 persone sul nostro canale Youtube, ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti, il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

È tempo di bilanci: Vicario nell’ultima giornata del 2022 legittima il suo primato nella classifica generale dei portieri, in difesa vince la new entry Carlos Augusto e Kim mantiene il primato. A centrocampo il Napoli piazza un’altra fiche con Zielinski, autore di un gol meraviglioso, ma a livello generale comanda ancora Milinkovic Savic.

In attacco la notizia della quindicesima giornata è il sorpasso di Osimhen, capocannoniere del campionato, a Vlahovic. I numeri di Victor sono impressionanti, stanno trascinando il Napoli in un campionato meraviglioso.

Vicario si conferma leader dei portieri

Vicario è stato ancora una volta decisivo in Empoli-Cremonese, nel primo tempo ha compiuto delle parate determinanti. L’Empoli così è rimasto sullo 0-0 e poi, con l’ingresso decisivo di Cambiaghi nella ripresa, ha vinto la partita.

È partito di maggioranza, ha incassato il 59% dei voti. Insegue Meret al 33%, il portiere del Napoli mantiene così il secondo posto anche nella classifica generale. Contro l’Udinese ha compiuto una parata su Deulofeu ad inizio gara, tanti interventi da “vecchio libero” leggendo dei pericolosi potenziali attacchi alla profondità. A referto c’è anche un intervento su un tiro-cross di Lovric nei primi minuti del secondo tempo.

Chiude al terzo posto Montipò all’8%, fa di tutto per aiutare il suo Verona sconfitto anche dallo Spezia in casa ma le sue parate non bastano.

Carlos Augusto vince la sfida dei terzini con l'”intruso” Danilo

Ci sono tre terzini sinistri su quattro nelle nostre scelte per i migliori difensori della quindicesima giornata. L’unico “intruso” è Danilo della Juventus che da jolly difensivo ha giocato in più ruoli, anche quello di terzino.

Carlos Augusto si è reso protagonista di una prova esaltante, una prestazione da top player. Ha trascinato il Monza e colpito la Salernitana in più modi, non solo con il gol ma con l’assist per Dany Mota attraverso un preciso lancio lungo.

I nostri utenti l’hanno premiato con il 44% dei voti, consentendogli di arrivare davanti a Danilo che si ferma al 36% dei voti. La Juventus ha la miglior difesa del campionato e Danilo è il principale punto di riferimento per personalità e capacità nelle letture senza palla.

Parisi ha fatto tutto in Empoli-Cremonese: lavoro difensivo, percussioni e poi il gol del 2-0. La convocazione in Nazionale al posto di Emerson Palmieri è un premio meritato. Ha incassato il 12% dei voti.

Simone Bastoni è un altro giocatore molto interessante, si riscatta dopo l’errore sul gol, quando si fa saltare con troppa facilità da Lasagna. Inizia a produrre situazioni interessanti, sfiora il gol e fa l’assist a Nzola. Chiude la classifica dei migliori difensori della quindicesima giornata con il 7% dei voti.

Zielinski comanda la classifica dei centrocampisti del quindicesimo turno

Il valore di Zielinski è molto più alto di quello che può apparire non solo per i sei gol e sette assist tra campionato e Champions League ma per il supporto che trasferisce al gioco. Gioca di destro e di sinistro allo stesso modo come dimostra il gol contro l’Udinese, ha cambio di passo, colpi d’alta scuola, visione periferica. È una delle luci del Napoli, nella prima ora abbondante di partita contro l’Empoli e, quando è uscito contro l’Udinese, si è avvertita la sua mancanza. Ha incassato il 57% dei voti degli utenti.

Al secondo posto c’è un altro calciatore del Napoli: Elmas, autore del gol del momentaneo 3-0 contro l’Udinese. Una rete bellissima, di pregevole fattura oltre che importante. Ha preso il 19% dei voti degli utenti.

Calhanoglu ha un peso specifico rilevante nella manovra dell’Inter, per il secondo turno consecutivo va a punti nelle nostre preferenze. Tocca tantissimi palloni con buona tecnica e velocità e due gol nascono dalla qualità del suo piede destro. Al turco vanno il 16% delle preferenze dei nostri utenti per il sondaggio su Youtube.

Chiude la classifica Linetty del Torino (7% dei voti), autore di una prestazione di altissimo livello non solo per il gol di testa ma anche per le soluzioni di qualità che ha trasferito alla manovra della squadra di Juric.

Il sorpasso di Osimhen: trascina il Napoli e supera Vlahovic

10 gol stagionali, 2 assist e 1 rigore procurato, una rete ogni 108 minuti, 101 calcolando soltanto il campionato. Sono i numeri impressionanti di Victor Osimhen, capocannoniere della serie A. Contro l’Udinese ha sbloccato la partita, dato il via di tacco alla ripartenza che porta alla rete di Zielinski, impegnato Silvestri ancora sul 3-0 e compiuto un grande lavoro difensivo.

Victor sta trascinando il Napoli in una stagione meravigliosa e ha superato così Vlahovic in testa alla classifica generale degli attaccanti. I nostri utenti l’hanno premiato con il 47% dei voti.

Kean ha segnato tre gol in pochi giorni, è evidente che abbia lavorato tanto per migliorare sotto tutti i punti di vista. Contro la Lazio ha segnato una doppietta, è riuscito in coppia con Milik a far dimenticare la mancanza di Vlahovic. I nostri utenti gli hanno conferito il 31% dei voti.

Al terzo posto c’è Nzola dello Spezia, un altro giocatore che ha lavorato tanto per migliorare in maniera esponenziale. Ha realizzato una doppietta decisiva per la vittoria dello Spezia sul campo del Verona, una diretta concorrente per la salvezza. Prende il 12% dei voti.

Con l’11% dei voti chiude al quarto posto Dybala che ha svegliato l’Olimpico da settanta minuti di torpore e di dominio del Toro. L’argentino ha costruito tante occasioni da gol, si è procurato il rigore fallito da Belotti, preso la traversa da cui nasce la rete del pareggio realizzata da Matic.

Le classifiche

CLASSIFICA QUINDICESIMA GIORNATA

PORTIERI

Vicario 5 punti

Meret 3 punti

Montipò 2 punti

DIFENSORI

Carlos Augusto 5 punti

Danilo 3 punti

Parisi 2 punti

S. Bastoni 1 punto

CENTROCAMPISTI

Zielinski 5 punti

Elmas 3 punti

Calhanoglu 2 punti

Linetty 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 5 punti

Kean 3 punti

Nzola 2 punti

Dybala 1 punto

La graduatoria ruolo per ruolo

CLASSIFICA GENERALE

PORTIERI

Vicario 25 punti

Meret 21 punti

Maignan 10 punti

Perin 7 punti

Silvestri 7 punti

Milinkovic Savic 7 punti

Carnesecchi 7 punti

Handanovic 6 punti

Falcone 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Audero 5 punti

Dragowski 5 punti

Montipò 5 punti

Provedel 3 punti

Musso 2 punti

Di Gregorio 2 punti

Consigli 2 punti

Terracciano 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 20 punti

Mazzocchi 10 punti

Smalling 8 punti

Milenkovic 7 punti

Dimarco 7 punti

Udogie 6 punti

Theo Hernandez 6 punti

Baschirotto 6 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Carlos Augusto 5 punti

Parisi 5 punti

Danilo 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Mario Rui 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Kalulu 2 punti

Colley 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Scalvini 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Doig 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 17 punti

Tonali 13 punti

Barella 11 punti

Koopmeiners 10 punti

Lobotka 10 punti

Zielinski 10 punti

Anguissa 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Vlasic 6 punti

Calhanoglu 6 punti

Kostic 5 punti

Bennacer 5 punti

Elmas 5 punti

Radonjic 4 punti

Miretti 3 punti

Fagioli 3 punti

Rabiot 3 punti

Lovric 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Pereyra 2 punti

Samardzic 2 punti

Sensi 2 punti

Djuricic 1 punto

Frattesi 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Hjulmand 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 22 punti

Vlahovic 19 punti

Kvaratskhelia 17 punti

Dybala 11 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Lautaro Martinez 6 punti

Dzeko 5 punti

Rafael Leao 5 punti

Simeone 5 punti

Lookman 4 punti

Felipe Anderson 4 punti

Beto 3 punti

Giroud 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Laurientè 3 punti

Kean 3 punti

Nzola 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Zaccagni 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Luka Romero 2 punti

Pellegri 1 punto

Berardi 1 punto

Gytkjaer 1 punto