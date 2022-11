FIFA, è ufficiale: Ramon Vega si candida come nuovo presidente

La FIFA il prossimo anno dovrà eleggere il nuovo presidente e Ramon Vega ha deciso di candidarsi: è ufficiale

Le ultime decisioni della FIFA hanno fatto discutere molto, soprattutto adesso che si sta entrando nel vivo del Mondiale di Qatar 2022. Sarà il primo giocato in inverno, in uno stato -tra l’altro- estremista che non si preoccupa di tutelare i diritti umani. Migliaia di operai sono morti nella costruzione degli stadi per la competizione e negli ultimi giorni è sorta anche la polemica di ‘tifosi fasulli’ che vestono le maglie delle varie Nazionali coinvolte.

Questo non fa altro che alimentare delle voci sul futuro presidente della FIFA, che sarà deciso con le elezioni del 2023. Gianni Infantino si ricandiderà nuovamente, e con la mossa del Mondiale in Qatar si è sicuramente ‘guadagnato le simpatie’ della Federazione. Ma c’è anche un altro futuro candidato che è interessato a diventare presidente: è Ramon Vega, che nelle scorse settimane ha parlato in esclusiva a SerieANews.com.

FIFA, ufficiale la candidatura di Ramon Vega

La candidatura è stata ufficializzata dallo stesso Ramon Vega, con un tweet sul suo profilo ufficiale: “Vogliamo ringraziare tutte le Federazioni che mi hanno dato l’occasione e il sostegno per la candidatura alle prossime elezioni della presidenza della FIFA nel 2023. Uno speciale ringraziamento al mio team e, ovviamente, a mia moglie e alla mia futura First Lady, Claudia”.

Una candidatura che fa bene al calcio, visto che Vega nella sua intervista a SerieANews.com, aveva sottolineato l’importanza dei giovani nel calcio. Ma anche di decisioni sostenibili e coerenti per il futuro dello sport, che sta prendendo una brutta piega. E i Mondiali in Qatar ne è una delle prove.