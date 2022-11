Mancini vola sulle ali di Grifo: l’Italia passa in Albania 1-3

Finisce un successo dell’Italia l’amichevole contro l’Albania. Gli azzurri si impongono per 3-1 sugli avversari.

Tra pochi giorni inizierà l’edizione 2022 dei Mondiali. L’Italia però, come ben sappiamo, non ci sarà. La squadra di Mancini, dopo la rocambolesca eliminazione per mano della Macedonia del Nord, ha fallito per la seconda volta consecutiva l’accesso al Mondiale.

I tifosi azzurri si devono quindi consolare che alcune amichevoli come quella di stasera contro l’Albania nella quale gli azzurri di Roberto Mancini hanno avuto la meglio. Il match, giocato a Tirana, tra l’Italia e la nazionale balcanica si è infatti concluso 3-1 per gli azzurri.

A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa, complice anche qualche errore di troppo, con Ismajli. Subito dopo però l’Italia ha ribaltato il risultato con le reti di Di Lorenzo su assist di Grifo e poi dello stesso Grifo su assist di Raspadori. Nel finale di primo tempo apprensione per Tonali che è stato costretto ad uscire in barella.

Italia, vittoria in amichevole contro l’Albania: doppietta di Grifo

Nella ripresa è ancora una volta l’attaccante del Friburgo a mettere a segno la doppietta personale. La secondo rete di Grifo, la quarta in nazionale dopo la doppietta contro l’Estonia, chiude il match. C’è tempo per qualche altra emozione nel finale, ma il risultato non cambia.

Per la nazionale italiana ci sarà un’altra amichevole nei prossimi giorni. Il 20 novembre infatti, giorno in cui in Qatar inizieranno i Mondiali, gli azzurri saranno impegnati contro l’Austria. Dopo quest’altro match la nazionale osserverà una lunga pausa.