“Non è stato possibile…”: Milan, la novità di Maldini preoccupa i tifosi

Il Milan guarda alla classifica di Serie A, ma nel frattempo Maldini e Massara ragionano anche in ottica calciomercato: c’è una novità.

Il Milan approfitta della pausa per rifiatare e, nel frattempo, si gode il premio di ‘Best Sporting Director’ del 2022 conquistato da Maldini e Massara al ‘Globe Soccer Awards’ di Dubai. Proprio il direttore dell’area tecnica rossonera ha rivelato una novità che non lascia propriamente sereni i tifosi.

Il Milan, oltre a puntare alla vetta della classifica (sperando come ha rivelato Maldini in un rallentamento da parte del Napoli), pensa anche alle logiche del mercato. La concentrazione massima è posta, a questo proposito, su alcuni rinnovi di contratto in particolare.

Primo fra tutti quello di Rafael Leao, che è nel mirino di diversi top club europei ed è in scadenza nel 2024. Ma non c’è solamente quello del portoghese in ballo. Queste le parole di Maldini da Dubai.

Calciomercato Milan, Maldini parla soprattutto di due rinnovi di contratto: l’annuncio su Leao e non solo

Così ha parlato, quindi, Paolo Maldini ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Rinnovo di Leao? Si ragiona da mesi. Ma quando sarà il momento ci si incontrerà e quando sarà il momento di prendere decisioni, appunto prenderemo decisioni. L’idea, nel caso dell’attaccante portoghese, era di chiudere prima del Mondiale ma non è stato possibile“.

Ma l’attaccante non è l’unico per cui il club rossonero sta pensando e lavorando al rinnovo. Si ragiona, infatti, anche sul futuro di Bennacer (con il contratto in scadenza sempre nel 2024), per cui Maldini ha affermato: “Avremo l’opportunità di parlare del rinnovo con lui e con i suoi agenti in questi giorni”.