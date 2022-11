Milan, ora è Maldini a fare il colpo a parametro zero: spunta il nome

Il Milan riflette in vista della riapertura del mercato. Serve più qualità a centrocampo: Maldini ha individuato il colpo.

Tempo di riflessioni in casa Milan. Il club, dopo la campagna acquisti effettuata in estate, pensava di aver allestito una rosa ancora più competitiva rispetto allo scorso anno e di aver compensato bene la perdita di Franck Kessie. Il rendimento della squadra, in questa prima parte della stagione, è stato sì positivo tuttavia, in campionato, sono arrivate alcune battute d’arresto inattese che hanno consentito al Napoli di portarsi a +8 dai Campioni d’Italia.

Diverse le cause che hanno rallentato il cammino della banda di Stefano Pioli, a partire proprio dal deludente impatto dei nuovi acquisti. Charles De Ketelare ad esempio, strappato al Bruges in estate al termine di un lungo corteggiamento per una spesa complessiva di 36 milioni, ha faticato ad imporsi negli schemi tattici del mister. Pioli lo ha difeso più volte, tuttavia è evidente che si aspettasse di più dal belga autore di un solo assist in 18 apparizioni.

Negativo pure il bottino di Divock Origi, che nelle intenzioni di Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbe dovuto far rifiatare Olivier Giroud mantenendo comunque alta l’asticella della qualità. L’ex Liverpool, spesso frenato da acciacchi fisici, fin qui ha messo a referto soltanto una rete e un passaggio vincente. Tommaso Pobega (586 minuti) e Yacine Adli (114), dal canto loro, sono stati poco più delle comparse. Ecco perché la società è intenzionata ad intervenire a gennaio: nel mirino, in particolare, è finito Houssem Aouar.

Milan, Maldini sulle tracce di Aouar

Il centrocampista è in scadenza di contratto ed ha già fatto sapere al Lione di non essere interessato a rinnovarlo e di volersi trasferire altrove. Una vera e proprio opportunità di mercato per il Milan che, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, alla riapertura del mercato proverà a farsi avanti al fine di ingaggiarlo a prezzi da saldo. I contatti con l’entourage del classe 1998, intanto, sono già scattati.

Aouar, in passato, era finito nel mirino della Juventus e della Roma tuttavia lo sbarco in Italia non si è mai concretizzato a causa delle richieste economiche dei transalpini. Ora, invece, le condizioni sembrano esserci tutte. Maldini e Massara preparano il colpo: serve un’iniezione di qualità per rendere davvero competitiva la linea mediana rossonera. Aouar può essere il nome giusto.