Rayo Vallecano, buon esordio per Hernandez: i madrileni passano il turno

Il terzino del Rayo ha esordito molto bene nel corso di questa stagione. Buona la prima per Lucas Hernandez.

Il terzino del Rayo Vallecano Mario Hernandez ha debuttato positivamente questa domenica nel match di Coppa del Re contro il Mollerussa. La sfida, valido per il primo turno, della Coppa di Spagna, ha visto la squadra del comune di Madrid trionfare in trasferta con il risultato di 3 a 1.

La squadra di Iraola è passata in vantaggio con la rete di Bebè, ma i padroni di casa hanno trovato il pari con la rete di Magno. Il Rayo ha chiuso il match nella ripresa con le reti di Mendez Molero e Sergio Camello che ha siglato la rete che ha regalato il successo ai ‘madrileni’.

Mario Hernandez ha giocato la sua prima sfida stagionale in coppa, è stata una delle tante novità che hanno debuttato in coppa. Il calciatore ha offerto una buona prestazione ed è sicuramente una delle note liete in vista della seconda parte della stagione. Sorride il Rayo e sorridono i suoi tifosi.

Rayo Vallecano, Hernandez protagonista di Coppa

La scorsa stagione Hernandez ha fatto molto bene con la maglia del Rayo mentre quest’anno ha trovato molto meno spazio, complice scelte più decise e meno inclini al turnover dell’attuale tecnico Iraola. La vittoria contro il Mollerussa ha dimostrato che Mario può essere una buona risorsa per il club.

Hernandez ha sempre avuto un buon feeling con la Coppa del Re e adesso può ripartire da questa per provare a scalare le gerarchie del club madrileno. Buone notizie per Iraola che ha un’interessante opportunità per la fase difensiva.