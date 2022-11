“Lo seguiranno in Qatar”: Milan e Juve ai Mondiali per la stella africana

La Juve e il Milan puntano già alle occasioni di mercato e nel mirino c’è una stella che piace alle big d’Europa: occhi puntati su di lui durante i Mondiali.

La Juventus da un lato, il Milan dall’altro. Le due squadre non sono rivali solamente sul campo di gioco e nel campionato italiano di massima serie. Ma spesso lo sono anche in ottica calciomercato. Proprio a tal proposito è spuntato un nuovo nome sul taccuino di entrambe. Ecco di chi si tratta.

Da una parte c’è, quindi, la Juventus di Massimiliano Allegri che, nelle ultime gare prima della sosta, aveva ritrovato la giusta motivazione per far bene. Specialmente grazie agli scontri diretti vinti contro l’Inter prima e la Lazio dopo.

Dall’altra parte, invece, c’è un Milan arrivato alla sosta più stanco che motivato. Il gruppo di Stefano Pioli ha vinto al fotofinish contro la Fiorentina, ma non senza difficoltà, e adesso sfrutterà perciò la pausa per rifiatare. Entrambi i club, in ogni caso, stanno già ponendo massima attenzione sul mercato.

Calciomercato, l’ultima idea in casa Juve e Milan: le big di Serie A puntano gli occhi sul gioiellino africano Kudus

Mohammed Kudus è un giocatore nato in Ghana e classe 2000, che attualmente milita nelle file dell’Ajax. Il trequartista ha, in questa prima parte di stagione, giocato in Olanda 14 match segnando 5 gol. E il suo contratto è in scadenza nel 2025.

In ogni caso, oltre ad Everton e Tottenham in Premier League e al Borussia Dortmund in Bundesliga, ha stuzzicato anche l’interesse appunto della Juventus e del Milan per quanto riguarda la Serie A. Come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, proprio in occasione dei Mondiali, i due club hanno quindi incaricato i propri scout di: “Seguire le prestazioni di Kudus in Qatar“.