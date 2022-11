Inter, caos rinnovi: stallo De Vrij, Inzaghi spinge per un’altra ‘firma’

In casa Inter si guarda alle situazioni contrattuali di diversi giocatori. Su uno di questi ci sarebbe la forte pressione di Inzaghi.

In questo periodo di stop per lo svolgersi del Mondiali in Qatar, che prenderanno il via domenica, è tempo di bilanci. Non soltanto in termini puramente sportivo, per quello che si è dato sul campo ed i risultati ottenuti fino a questo momento della stagione, ma è anche per quanto concerne le situazioni interne dei vari club.

L’Inter di Inzaghi ha avuto un pesante momento di flessione nel corso della prima fase del campionato. Però la qualificazione agli ottavi di Champions ed una parziale ripresa (al netto della sconfitta contro la Juve) ha portato Beppe Marotta ad avere comunque una sorta di sorriso. Certo, in campionato la distanza dalla capolista è tanta e servirà un appiglio diverso al rientro dai Mondiali.

Poi ci sono le varie situazioni interne, legate soprattutto ai rinnovi ed al futuro di alcuni giocatori della scuderia nerazzurra. Si è parlato tanto, ad esempio, di Milan Skriniar e della possibilità di vederlo partire verso Parigi. Eventualità che, proprio nelle scorse settimane, sembra essere tramontata definitivamente.

Inter, i rinnovi e lo stallo per De Vrij: Inzaghi spinge per…

Un altro dei giocatori in scadenza tra quelli a disposizione di Inzaghi è Stefan De Vrij. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 ma, come riportato oggi da ‘Tuttosport’, non è scontato si arrivi ad un accordo per il rinnovo. Anche le prestazioni del giocatore olandese non sono sempre state al massimo auspicabile, e questo dovrebbe spingere l’Inter ad offrire un accordo al ribasso, anche considerando l’età del giocatori (31 anni il prossimo 5 febbraio).

C’è però un altro giocatore sul quale si sarebbe soffermata l’attenzione di Inzaghi. L’allenatore, riporta sempre ‘Tuttosport’, starebbe già facendo pressioni alla sua dirigenza per ottenere la conferma di Francesco Acerbi. Beppe Marotta ha un accordo per il riscatto di 4 milioni con la Lazio, ma si cercherà di strappare anche uno sconto ed accontentare l’allenatore.