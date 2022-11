Mondiali, ennesimo forfait: stavolta tocca alla Spagna, è ufficiale

In questi giorni davvero tanti i giocatori costretti a rinunciare ai Mondiali per infortunio. In queste ore colpita anche la Spagna.

Questi sono importanti giorni di avvicinamento ai prossimo Mondiali che si svolgerà in Qatar. Tra una polemica di troppo e la volontà da parte dei giocatori di viversi l’esperienza al netto di tutto, le nazionali si stanno preparando e domenica ci sarà l’esordio. Come noto l’Italia, campione d’Europa in carica, sarà la grande assente. E cosi per i tifosi italiani sarà tempo di guardarsi intorno e scegliere per quale compagine fare il tifo.

In tanti guardano, per esempio, all’Argentina, o ancora alle squadre africane. Tra quelle europee, invece, data la forte rivalità con squadre come Francia e Germania, tra le più quotate per la vittoria finale per gli italiani ci sono sicuramente Belgio e Spagna. Per quest’ultima è emersa una brutta notizia proprio in queste ore.

Mondiali, quanti forfait: Gaya lascia il ritiro della Spagna

Abbiamo visto in questi giorni l’emergere di tanti infortuni, che hanno costretto i ct a lasciare andare anche giocatori di una certe rilevanza. In queste ore tocca alla Spagna, che dovrà rinunciare alle prestazioni di Josè Luis Gayà: il terzino del Valencia, infatti, è tornato a casa per colpa di una distorsione alla caviglia.

Per lui, dunque, niente esperienza in Qatar con la roja. Al suo posto, è stato aggregato al gruppo il talento del Barcellona Alejandro Balde. Insomma, il Mondiale nel mezzo della stagione sta già mostrando diverse difficoltà già relative alla tenuta fisica di tanti calciatori.