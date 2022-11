“Ha lasciato il Milan per…”: Donnarumma, l’agente svela tutto

L’agente di Donnarumma ha spiegato le ragioni che hanno invitato il portiere campano a lasciare il Milan nella passata stagione

Gigi Donnarumma sta vivendo un periodo sereno. Il portiere italiano si è assicurato la leadership dei pali del PSG dopo un primo anno di grandissima sofferenza, durante il quale è stato messo costantemente in discussione e ha dovuto alternare la sua presenza con quella di Keylor Navas.

Con l’addio di Pochettino e l’arrivo in panchina di Galtier, il suo umore è cambiato, complice la sicurezza di partire davanti all’ex Real Madrid. Fino a questo momento, nella stagione in corso, ha giocato 22 partite tra Ligue 1, Champions League e Trophée des Champions. L’estremo difensore italiano non si è perso neppure un minuto. Ieri, intanto, la sua agente ha spiegato il motivo del suo addio al Milan.

Milan, Pimenta spiega l’addio di Donnarumma: “Non per soldi ma per fare esperienza”

La scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan a parametro zero, dopo una lunga militanza nel club rossonero cominciata nel settore giovanile, è stata motivo di grande discussione nell’anno passato. Adesso l’agente Rafaela Pimenta, la donna che ha rilevato il dominio di Mino Raiola, ha parlato delle ragioni che hanno spinto il numero uno verso la scelta.

Lo ha fatto da Dubai, dove ieri sera è stata premiata nel corso dei Globe Soccer Awards. Intervenendo ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Rafaela Pimenta ha detto: “Al Psg ha superato le difficoltà iniziali. Non è andato via dal Milan per motivi economici ma lo ha fatto per una sua precisa scelta sportiva. Ha deciso di mettersi in discussione e aumentare le sue esperienze. Il suo futuro rimane tutto da scrivere. Ha una lunga carriera davanti a sé”.