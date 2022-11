Mondiali, colpo di scena in Qatar: tifosi increduli, la decisione è ufficiale

Incredibile notizia che arriva dai Mondiali in Qatar. Una decisione, comunicata dalla stessa FIFA, che lascia spiazzati i tifosi.

Il Mondiale in Qatar inizierà tra pochissimi giorni. Le nazionali già stanno atterrando in Qatar e tra poco il pallone inizierà a rotolare. Le polemiche però, attorno a questi Mondiali, non sono destinate a placarsi.

Innanzitutto a tenere banco continua ad essere la questione dei diritti dei lavorati. Da anni e da più parti si accusa il Qatar non aver garantiti sufficienti diritti e sicurezze ai lavoratori impegnato in questo Mondiale.

C’è poi la questione dei diritti civili, con le recenti parole espresse da alcuni funzionari della manifestazione che hanno rialzato il polverone. Ed infine anche la questione alcolici negli stadi. Con aziende del settore tra i principali sponsor FIFA c’era molta attenzione attorno a possibili divieti. Alla fine il divieto è stato a metà, ma sono comunque scoppiate le polemiche.

Niente alcolici negli stadi dei Mondiali? Risponde la FIFA

“Dopo una lunga discussione con gli organizzatori del Mondiale“. si legge in un comuniato diramato dalla stessa FIFA. “Abbiamo deciso di concentrare la vendita degli alcolici in alcuni punti, rimuovendola dal perimetro degli stadi. Saranno disponibili nei negozi autorizzati e nel FIFA Fan Festival.”

In molti attendevano la reazione da parte delle aziende del settore che sponsorizzano la manifestazione. Investendo comunque molto per supportare i Mondiali, avrebbero certamente preteso una maggiori visibilità. Anche qui, secondo la FIFA, il problema è rientrato. “La birra analcolica sarà disponibile in ogni stadio.” si legge nel comunicato. “Gli organizzatori apprezzano che i nostri sponsor abbiano compreso.”