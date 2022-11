Infortunati Milan, le novità dall’infermeria: occhio a Ibrahimovic

Tiene banco il capitolo infortunati in casa Milan. Pioli spera di poter recuperare diversi acciaccati già in vista della prossima 16^ giornata di campionato dopo la pausa Mondiali

Punto interrogativo sul recupero di Ibrahimovic. L’attaccante svedese potrebbe tornare a disposizione nel corso dei prossimi mesi, ma restano da capire le reali condizioni prima di valutare la data del ritorno in campo. Difficilmente Pioli potrà contare su di lui in vista del match della 16^ giornata contro la Salernitana.

Segnali incoraggianti per quel che riguarda Calabria: il terzino rossonero procede spedito verso il ritorno in campo. Non è escluso che Pioli possa recuperarlo già per il ritiro invernale in occasione della ripresa del campionato.

Discorso più complicato per Saelemaekers, il quale potrebbe stare fuori almeno fino a febbraio. Bisognerà capire quali saranno le sue condizioni dopo l’infortunio dei mesi scorsi. Lo staff medico rossonero vorrà evitare ritorni affrettati. Nessuna preoccupazione per Maignan: il portiere francese recupererà già nel corso delle prossime settimane dopo il ko al polpaccio che gli ha impedito di partecipare al Mondiale.

Infortunati Milan, Florenzi in campo a febbraio?

Punto di domanda anche per quel che riguarda i tempi di recupero di Florenzi. La lesione muscolare dei mesi scorsi potrebbe risolversi definitivamente solamente a partire da febbraio. Nessuna corsa contro il tempo soprattutto per evitare potenziali ricadute.

L’ex Roma procederà spedito vero il ritorno, ma senza forzare i tempi di recupero. Pioli spera di poter riavere tutta la rosa a disposizione in vista della parte calda della stagione e soprattutto nelle settimane decisive in chiave Champions.