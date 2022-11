Mercato Atalanta, rivoluzione Gasperini: doppio addio a gennaio

Il mercato dell’Atalanta potrebbe entrare nel vivo con il piano cessioni. Gasperini potrebbe aprire concretamente all’addio di due giocatori nel corso dell’imminente sessione invernale

Aria di rivoluzione in casa Atalanta in vista della seconda parte della stagione e in vista del mercato di gennaio. Gasperini potrebbe dare l’ok a un doppio sacrificio per cercare di puntellare la rosa con giocatori più affini al suo credo calcistico.

Possibile addio per Malinosvksyi, utilizzato con il contagocce dal tecnico nerazzurro e pronto a dire addio già nel corso delle prossime settimane. Il centrocampista ucraino piace particolarmente in Premier League, ma attenzione anche al possibile interesse di qualche squadra italiana.

Malinovskyi potrebbe fare gola alla Lazio, anche se attualmente non esiste nessun contatto tra le parti. Il fantasista ucraino potrebbe rappresentare un’ottima soluzione in caso di cessione di Luis Alberto. Nessuna conferma sul possibile interesse di Juventus e Milan per il centrocampista della Dea.

Mercato Atalanta, non solo Malinovskyi: addio anche a Boga

Non solo Malinovskyi, l’Atalanta potrebbe aprire concretamente anche all’addio di Boga. L’ex Sassuolo, fuori dai piani tattici della Dea, piace a diverse squadre di Premier League. Non è escluso che il giocatore possa decidere di cambiare aria a gennaio.

Nessun addio per Muriel e Zapata: i due attaccanti colombiani resteranno a Bergamo almeno fino alla fine della stagione per poi valutare il futuro solamente a cavallo della prossima estate.