Mercato Atalanta, il futuro di Malinovskyi e nuovo addio a sorpresa

Il mercato dell’Atalanta potrebbe puntare con forte decisione a un rinforzo in ogni reparto già dall’imminente sessione invernale. Attenzione anche al capitolo cessioni: da valutare soprattutto il futuro di Malinovskyi

Periodo leggermente altalenante in campionato e sguardo proiettato in vista del futuro. L’Atalanta potrebbe aprire concretamente all’addio di Malinovskyi dopo una prima parte di stagione da “escluso eccellente”.

Il centrocampista ucraino, utilizzato con il contagocce da Gasperini, potrebbe decidere di lasciare la Dea già dall’imminente sessione del mercato invernale. Il fantasista potrebbe prendere in considerazione l’inizio di una nuova avventura che lo proietti con centralità e fiducia verso nuovi traguardi e stimoli. 20 milioni l’offerta che l’Atalanta potrebbe decidere di accettare.

Difficilmente Malinovskyi resterà a Bergamo, soprattutto dopo i recenti mesi trascorsi praticamente in panchina, eccezion fatta nelle ultime giornate dove Gasperini ha scelto di chiamarlo in causa. Tornando al mercato in entrata, la Dea potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per quel che riguarda un nuovo esterno difensivo e un nuovo centrale di difesa.

Mercato Atalanta, quale futuro per Boga?

Quasi certo l’addio di Malinovskyi, ma attenzione anche ad alcune situazioni ingarbugliate. Punto interrogativo anche su Boga, poco utilizzato da Gasperini in questa prima parte di stagione, e leggermente fuori dalle idee e priorità del tecnico nerazzurro.

Anche in questo caso, non è escluso che l’Atalanta possa valutare alcune offerte per l’esterno offensivo ex Sassuolo. Il giocatore piace particolarmente alla Lazio, ma attenzione anche ad alcune squadre di seconda fascia della Serie A, pronte a offrire un ruolo da protagonista all’esterno offensivo atalantino.