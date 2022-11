“L’ultima volta nel 1978”: Mondiali, la notizia che ha scosso tutti alla vigilia

La notizia che ha scosso milioni di tifosi a poche ore dall’inizio dei Mondiali. Non accadeva addirittura dal 1978.

Manca ormai pochissimo all’inizio dei Mondiali in Qatar. Una competizione molto particolare, già contornata dalle polemiche per quanto raccontato nelle scorse ore riguardo l’allestimento di tutto quello che riguarda gli stadi. Come spesso accade, prima di grandi eventi la FIFA finisce nell’occhio del ciclone, o quantomeno al centro di dure critiche.

Cosi anche in questo caso, ma il tutto è superato visto che manca poco. Il fischio d’inizio verrà dato dal Qatar, ospitante del torneo, ed Ecuador che scenderanno in campo alle 17 ora italiana.

In questi giorni, tra l’altro, oltre alle polemiche sono emersi anche diversi forfait di giocatori importanti. Le nazionali, in questa brevissima marcia di avvicinamento al Mondiale, hanno perso anche pedine fondamentali come accaduto alla Francia proprio in queste ore.

Mondiali, Benzema salta la competizione: è ufficiale

Non ci sarà Karim Benzema al Mondiale in Qatar. Il bomber del Real Madrid e della Francia, infatti, dovrà saltare la competizione a causa di uno strappo alla coscia sinistra patito ieri durante l’allenamento. Anche la federazione francese ha dato l’annuncio, con le parole di Deschamps che ha provato a tranquillizzare i tifosi su quello che sarà il cammino della sua nazionale in terra qatariota.

Insomma, il pallone d’oro non parteciperà ai mondiali. L’ultima volta che è accaduto è stato nel 1978, quando il trofeo personale fu vinto dal danese Allan Simonsen, ma al tempo stesso la Danimarca non riuscì a classificarsi. Quell’anno, tra l’altro, vinse l’Argentina la sua prima coppa del Mondo.