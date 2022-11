Mondiali, tremano i tifosi: si fa male il campione poco prima dell’esordio

I Mondiali stanno per iniziare ufficialmente ma per la Francia arrivano ulteriori brutte notizie: il bomber si è infortunato.

Per l’inizio dei Mondiali in Qatar manca sempre meno. Nella serata di domani, infatti, la competizione prenderà ufficialmente il via. Ma solamente pochi minuti fa sono arrivate pessime notizie per la Francia, che esordirà martedì 22 novembre. C’è un infortunio pesante.

Dopo la notizia del brutto infortunio rimediato da Christopher Nkunku, sono arrivate altre novità che non fanno dormire sonni sereni ai francesi. Così come, ovviamente, a Didier Deschamps.

Ad aver rimediato problemi a livello muscolare è infatti adesso un giocatore imprescindibile per la Nazionale Francese. Il suo attaccante di punta. Si tratta di Karim Benzema, ultimo vincitore del Pallone d’Oro.

Francia, che tegola per Deschamps! Si fa male Benzema a poche ore dall’inizio dei Mondiali: queste le ultime

A poche ore dall’inizio dei Mondiali in Qatar a dare la notizia dell’infortunio rimediato da Karim Benzema è stato il quotidiano sportivo francese ‘L’Equipe’. L’attaccante, quest’oggi, ha quindi abbandonato la seduta di allenamenti per un problema fisico.

‘L’Equipe’ ha perciò riferito: “Potrebbe essere un duro colpo per la Francia. Dopo aver ripreso gli allenamenti collettivi questo sabato con i Blues, Karim Benzema ha dovuto accorciare la sua seduta. La natura del suo infortunio e la sua gravità non sono ancora note”.

“L’attaccante – si legge ancora – deve sottoporsi ad esami per stabilire una diagnosi. Ma il suo infortunio è di natura muscolare, il che lascia un grosso dubbio sulla sua partecipazione per il resto della sua competizione”.