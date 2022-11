“50 milioni…” e si chiude: Milan, che gioiello per Maldini dal Mondiale

Il Mondiale in Qatar diventa indirettamente anche una vetrina di mercato: fissato il prezzo per il gioiello che piace a Maldini e al Milan.

Il Mondiale in Qatar sta dando la possibilità ai club di mettere in mostra i propri gioielli. In quest’ottica è stata fissata anche la cifra per un giocatore in particolare che piace al Milan e a Paolo Maldini. Per l’affare occorre porre sul piatto della bilancia 50 milioni di euro.

Da un lato, in Qatar, si giocano le prime gare di questi Mondiali 2022. Non mancano le polemiche, ma intanto i gironi stanno iniziando a prendere forma con i punti man mano guadagnati o persi dalle diverse nazionali.

Dall’altro lato per i club inizia ad avvicinarsi la finestra di calciomercato che partirà ufficialmente con il prossimo gennaio. A tal proposito, già nei giorni scorsi i media olandesi avevano parlato dell’interesse nato per il Milan nei confronti di Cody Gakpo. Il classe 1999 oggi è andato a segno in Senegal-Olanda e ha acceso su di sé la luce dei riflettori.

Calciomercato Milan, il PSV Eindhoven esulta per il gol di Gakpo con l’Olanda e fissa il prezzo: si parte da 50 milioni

Come riferito da Fabrizio Romano, ci sono novità in merito al giocatore entrato già da qualche giorno nel mirino del Milan. Tramite il proprio profilo ‘Twitter’, il giornalista ha fatto sapere: “Cody Gakpo rimane uno da tenere d’occhio per il 2023 sul mercato dei trasferimenti. Oggi ha segnato durante i Mondiali in Qatar 2022. Ma ha contribuito anche a 33 gol in tutte le competizioni della stagione”.

“Il PSV Eindhoven – si legge a proposito delle cifre di mercato – chiede perciò per lui almeno 50 milioni di euro. Per Gakpo (il contratto è in scadenza nel 2026, ndr) potrebbe presentarsi una situazione simile alla scorsa estate, quando il Man Utd ha deciso di investire su Antony come priorità”.