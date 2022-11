Juventus, non solo Karsdorp: nuovo regalo a gennaio per Allegri

La Juventus decisa a regalare nuovi innesti ad Allegri a gennaio. Nel mirino Karsdorp ma anche un altro calciatore.

Le tre vittorie consecutive in campionato prima della sosta hanno fatto tornare il sereno in casa Juventus. Il terzo posto a -2 dal Milan soddisfa il club che, nella seconda parte del campionato, proverà a rilanciarsi ulteriormente in ottica scudetto. Massimiliano Allegri (nominato allenatore del mese di novembre dalla Lega) ha diversi motivi per sorridere: Federico Chiesa e Paul Pogba, ad esempio, saranno finalmente pronti. E non finisce qua, perché all’orizzonte ci sono diversi colpi in entrata.

Il primo, in particolare, potrebbe essere quello di Rick Karsdorp. L’olandese, dopo l’attacco ricevuto da José Mourinho al termine di Sassuolo-Roma, ha ufficialmente rotto con l’ambiente e ha dato mandato al proprio agente di trovare una sistemazione alternativa. I giallorossi preferirebbero cederlo in prestito (ha da poco rinnovato fino al 2025) tuttavia il tecnico portoghese sta spingendo per una partenza a titolo definitivo.

La Vecchia Signora, su input di Allegri, da qualche giorno ha iniziato a valutare i contorni economici dell’operazione anche alla luce del prolungato periodo complicato vissuto da Juan Cuadrado. Di certo, lo stipendio percepito dall’ex Feyenoord non andrebbe a pesare più di tanto nelle casse del club (2.2 milioni). Oltre a lui, poi, la Juventus proverà ad ingaggiare pure Evan Ndicka.

Juventus, Ndicka resta nel mirino: la strategia del club

Il difensore è in scadenza di contratto e fin qui ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo messe sul piatto dall’Eintracht Francoforte. Da qui l’intenzione, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, di anticipare il suo sbarco a Torino già a gennaio sfruttando i buoni rapporti con i tedeschi. Il deludente rendimento offerto da Federico Gatti rende necessario un innesto e quello del senegalese viene considerato un profilo più che adeguato per rinforzare il pacchetto arretrato di Allegri.

Per produrre la fumata bianca, però, servirà fare presto. Il centrale infatti, in passato accostato al Milan, è seguito da numerose altre squadre (come ad esempio Roma e Inter) interessate a tesserarlo a parametro zero. I contatti tra le parti sono destinati quindi a scattare a stretto giro di posta. La Juventus pianifica il futuro, Allegri, intanto, incrocia le dita. Il mese di gennaio può essere foriero di doni.