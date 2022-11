Terremoto al Manchester United dopo Ronaldo: comunicato ufficiale

Giornata ricca di colpi di scena in casa Manchester United. Non solo l’addio a Cristiano Ronaldo, c’è un altro annuncio ufficiale.

Terremoto in casa Manchester United. Dopo l’addio ufficiale di Cristiano Ronaldo che ha rescisso il proprio contratto, per i tifosi dei Red Devils arriva una ulteriore doccia fredda totalmente inaspettata. Il club inglese ha diramata un comunicato ufficiale poco fa.

Tramite una nota apparsa sui propri canali, dopo diciassette anni, la famiglia Glazer ha annunciato ufficialmente l’intenzione di valutare offerte per la cessione della società. Il club, dunque, è in vendita e potrebbe, presto, passare nelle mani di un nuovo proprietario.

Manchester United in vendita: è ufficiale

Alcune banche sarebbero già state incaricate per la consulenza in una eventuale trattativa. Da tempo tra i tifosi e la proprietà non corre buon sangue. Una parte dei supporters inglesi li indica come responsabili del declino del club.

L’idea, secondo ‘Sky Sport UK’, sarebbe quella di non privarsi del 100% delle quote societarie, pari a circa 2.5 miliardi di euro. Il ricavato verrebbe utilizzato per la ristrutturazione e la riqualificazione dell’Old Trafford. Ma chi acquisterà il club? I fari sono puntati su Jim Ratcliff e sul consorzio Red Knights. Il consorzio è guidato proprio da un ex dirigente dello United, Lord O’Neill.

Il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato ufficiale del club inglese:

“Il Manchester United annuncia oggi che il Consiglio di amministrazione della Società sta avviando un processo per esplorare alternative strategiche per il club. Il processo è progettato per migliorare la crescita futura del club, con l’obiettivo finale di posizionare il club per capitalizzare le opportunità sia sul campo che commercialmente. Il Consiglio prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche, inclusi nuovi investimenti nel club, una vendita o altre transazioni che coinvolgono la Società. Ciò includerà una valutazione di diverse iniziative per rafforzare il club, tra cui la riqualificazione dello stadio e delle infrastrutture e l’espansione delle operazioni commerciali del club su scala globale, ciascuna nel contesto del miglioramento del successo a lungo termine delle squadre maschili, femminili e del settore giovanile del club squadre e portando benefici ai fan e ad altre parti interessate”.

E continua: “The Raine Group agisce in qualità di consulente finanziario esclusivo della Società e Latham & Watkins LLP è il consulente legale della Società. Rothschild and Co. agisce in qualità di consulente finanziario esclusivo per gli azionisti della famiglia Glazer. Il Manchester United non intende fare ulteriori annunci in merito alla revisione a meno che e fino a quando il Consiglio non abbia approvato una transazione specifica o altra linea di condotta che richieda un annuncio formale”.