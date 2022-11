Juve, svolta sul futuro di Paredes e doppia cessione a gennaio

La Juventus potrebbe decidere di non riscattare Paredes in vista della prossima stagione. L’obbligo di riscatto è decaduto dopo la mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da parte dei bianconeri

La Juventus è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per quel che riguarda il mercato di gennaio. I bianconeri, stando alle ultime indiscrezioni di radiomercato, potrebbero mettere le mani su un nuovo centrale difensivo, il quale potrebbe completare la difesa juventina in vista della seconda parte della stagione.

Occhi puntati anche sul piano cessioni. Resta in bilico la posizione di Rugani. L’ex Empoli e Cagliari potrebbe lasciare i bianconeri per abbracciare l’inizio di una nuova avventura che possa fargli vestire i panni da titolare protagonista.

Massima attenzione anche al possibile addio di Paredes, ma solamente in vista della prossima estate. Come accennato, i bianconeri non avranno più l’obbligo di riscatto con il PSG dopo la mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La società juventina potrebbe decidere di non riscattare l’argentino per valorizzare Fagioli e Miretti.

Paredes-Juventus, addio in estate: per gennaio occhio a McKennie e Rabiot

Paredes potrebbe lasciare Torino dopo una sola stagione, e soprattutto in caso di una seconda parte di stagione anonima come la prima. Detto questo, occhio anche alla situazione legata al futuro di McKennie e Rabiot.

I due centrocampisti potrebbero lasciare la Juventus a gennaio in caso di offerte irrinunciabili. L’ex PSG ha una valutazione di circa 10-12 milioni a causa del contratto in scadenza a giugno 2023. Il centrocampista texano, invece, potrebbe lasciare Torino per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Su Rabiot resta forte l’interesse dello United e del Chelsea.