Lazio, spunta un nome a sorpresa per il ruolo di vice Immobile

Caccia al vice Immobile in vista dell’imminente sessione del mercato invernale. La Lazio è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di rinforzare il proprio reparto offensivo

Indice puntato su un nuovo attaccante capace di prendere il posto di Immobile in caso di stretta necessità. Sarà questo il primo obiettivo del mercato invernale della Lazio. La ricerca del nuovo vice Immobile potrebbe stringersi a due soli pretendenti.

Non solo Caputo, accostato ormai da diversi mesi ai biancocelesti, nelle ultime ore starebbe avanzando anche la candidatura di Lasagna. L’attaccante del Verona piace particolarmente a Sarri, il quale potrebbe utilizzarlo come alternativa al proprio capitano.

Lasagna potrebbe consentire alla Lazio di attaccare la profondità, ma allo stesso tempo offrire un chiaro punto di riferimento offensivo. La trattativa potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane.

Mercato Lazio, vice Immobile e piano cessioni: addio a Luis Alberto

Non solo vice Immobile. La Lazio valuterà attentamente anche il piano cessioni. Corsa a due tra Caputo e Lasagna per il ruolo di centravanti di scorta, mentre in chiave addii occhio al futuro di Luis Alberto.

Il centrocampista spagnolo, come confermato anche dal suo agente nei giorni scorsi, difficilmente resterà alla Lazio dopo una prima parte di stagione trascorsa ai margini. La Lazio potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di accettare un’offerta da 15-20 milioni per l’addio del suo attuale numero dieci.