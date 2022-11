Milan-Inter, la notizia ora è ufficiale: tifosi insoddisfatti

La notizia che tutti aspettavano è diventata ufficiale: la sede della Supercoppa Italiana tra Milan e Inter lascia i tifosi insoddisfatti

Il Milan e l’Inter proseguiranno la loro rincorsa a partire da gennaio per superare il Napoli e piazzarsi al primo posto. Sono un po’ attardate, soprattutto la squadra di Simone Inzaghi in seguito alle cinque sconfitte. Ma nessuno gioca a calcio per perdere ed è per questo che si tenterà la rimonta. Ci sono, però, altre competizioni al quale le squadre milanesi dovranno pensare: una di queste è la Supercoppa Italiana, quella dell’edizione 2022.

Il Milan ha vinto il campionato e l’Inter ha trionfato in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Questo porterà, dunque, un derby di Milano in Supercoppa per la seconda volta nella storia. La prima è stata nel 2011 e a vincere furono i rossoneri, battendo i ‘cugini’ 2-1 allo stadio Nazionale di Pechino. E oggi è stata ufficializzata la sede della nuova edizione.

Supercoppa Italiana, Milan-Inter in Arabia Saudita

La finale di Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita, precisamente allo stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad. Dunque, la stessa sede dell’edizione del 2019 -quando la Lazio batté la Juventus- e che generò diverse polemiche per la situazione politica nello stato saudita. Dopo due edizioni in Italia, di cui la scorsa a Milano, la Supercoppa tornerà a giocarsi all’estero, tra l’altro in Medio Oriente.

Una notizia che lascia chiaramente insoddisfatti i tifosi di Milan e Inter, vista la difficoltà nel raggiungere l’Arabia Saudita per il derby di Milano. La partita organizzata al Meazza sarebbe stata, forse, la scelta più giusta da parte della Lega Serie A. Tuttavia, sembra ormai prassi che non si riesca a trovare una situazione definitiva e che, per qualche milioni in più, vengano danneggiati i tifosi. Che tra l’altro ‘muovono’ il sistema.