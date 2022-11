Mercato Atalanta, non solo Malinovskyi: spunta il retroscena su Zapata

Il mercato dell’Atalanta potrebbe entrare nel vivo con il capitolo cessioni. Il club nerazzurro potrebbe dire addio a Malinovskyi già nel corso dell’imminente sessione invernale. Occhio, però, al nuovo retroscena

Parziale rivoluzione in vista del mercato di gennaio. L’Atalanta potrebbe dire addio a Malinovskyi nel corso delle prossime settimane per cercare di fare cassa e ringiovanire la rosa. Il centrocampista ucraino piace alla Fiorentina, mentre è da escludere la possibile destinazione Bologna.

Un sacrificio ormai certo, soprattutto dopo la prima parte di stagione vissuta in panchina e fuori dalle prime scelte di Gasperini. Su Malinovskyi, come confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe piombare con forte decisione anche la Lazio.

Il club biancoceleste potrebbe chiedere informazioni alla Dea in caso di cessione di Luis Alberto. L’Atalanta, inoltre, potrebbe dire addio anche a Boga, fuori dai piani di Gasperini e pronto a salutare Bergamo per l’inizio di una nuova avventura.

Mercato Atalanta, quale futuro per Zapata e Muriel?

Non solo Malinovskyi e Boga, la Dea potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere uno tra Zapata e Muriel già nell’imminente sessione del mercato di gennaio. Zapata piace particolarmente in Premier League, ma servirà un’offerta irrinunciabile per convincere l’Atalanta a dire sì.

Stesso discorso per Muriel, il quale potrebbe valutare l’addio immediato, anche se attualmente non trapelano conferme. Per quel che riguarda il mercato in entrate, l’Atalanta potrebbe piombare con forte decisione su un esterno difensivo e un mediano.