Allegri conferma il nuovo ruolo di Chiesa: c’è la prima novità di gennaio

Quale sarà il nuovo ruolo di Chiesa in vista della seconda parte della stagione? Allegri starebbe ragionando sulla possibile svolta per quel che riguarda il nuovo assetto tattico bianconero

Sorride Allegri e sorridono tutti i tifosi della Juventus: Chiesa è pronto a riprendersi un posto da titolare nella formazione bianconera in vista della seconda parte della stagione. Dopo il lungo infortunio, l’ex Fiorentina, in vista di gennaio, avrà ritrovato la migliore condizione fisica dopo i primi scampoli di partita a novembre.

Allegri, dal canto suo, dopo aver utilizzato Chiesa nel ruolo di seconda punta, potrebbe dirottare l’esterno bianconero nel ruolo di esterno destro o sinistro a tutta fascia. Il tecnico bianconero, di fatto, sarebbe pronto a confermare il 3-5-2 anche in vista della seconda parte del campionato.

Chiesa, come confermato dal diretto interessato, preferirebbe ricoprire il ruolo di esterno piuttosto che quello di seconda punta. La Juventus confermerà il 3-5-2 e a perdere il posto da titolare potrebbe essere Cuadrado.

Chiesa cambia ruolo: sarà titolare, fuori Cuadrado?

Il ritorno al 100% di Chiesa potrebbe escludere dall’undici titolare Cuadrado. L’esterno colombiano, nella prima parte di stagione, è apparso decisamente fuori forma e abulico nell’uno contro uno. Il ritorno di Chiesa, quindi, potrebbe dirottarlo direttamente in panchina.

Allegri potrebbe utilizzare Cuadrado come uomo spacca match facendo subentrare a gara in corso, sia nel ruolo di esterno destro in caso di 3-5-2, sia nel ruolo di terzino destro in caso di ritorno alla difesa a quattro.