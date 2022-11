“Doveva rinnovargli il contratto!”: Juve, la frecciata dell’ex

La Juve, in questi giorni sta valutando la posizione di un calciatore in scadenza di contratto. Il club finito nel mirino di un ex.

La prima parte della stagione si è chiusa in crescendo. Le tre vittorie consecutive ottenute a novembre, prima della sosta dovuta ai Mondiali, hanno consentito alla Juventus di archiviare la crisi e risalire in classifica. Il terzo posto a -2 dal Milan secondo per il momento soddisfa il club, intenzionato ad intervenire sul mercato al fine di rendere la rosa ancora più competitiva. Diverse le operazioni in mente, alcune delle quali legate ad una possibile cessione.

Quella, in particolare, di Adrien Rabiot il cui futuro deve ancora essere scritto. L’unica certezza è che il suo contratto terminerà a giugno e che al momento la dirigenza è impegnata in una serie di riflessioni. Il centrocampista, come testimoniato dalle 5 reti e dai 2 assist totalizzati in 16 apparizioni complessive, è diventato una colonna portante nello schieramento tattico di Massimiliano Allegri. Il quale sta spingendo per una sua conferma a Torino. Il problema principale consiste nelle pretese economiche della madre-manager del francese, Veronique: 10 milioni netti.

Ben tre in più rispetto allo stipendio percepito. Un ingaggio, quindi, da top player che gli consentirebbe di diventare l’elemento più pagato della rosa bianconera. Il club, dal canto suo, non vorrebbe discostarsi più di tanto dalle cifre attuali. Il risultato è una posizione di stallo, che ha spinto la Vecchia Signora a valutare l’idea di cederlo ad inizio 2023 in modo tale da monetizzarne la cessione ed avere così ulteriori risorse da destinare al sogno Sergej Milinkovic-Savic.

Juve, tutto da scrivere il futuro di Rabiot

Il caso si preannuncia complicato da risolvere, anche perché lo stesso Rabiot dal Qatar ha fatto sapere di non avere fretta e di voler attendere ancora prima di prendere una decisione definitiva (“non so se resterò”). La Juve, che da gennaio in poi non potrà permettersi errori se vorrà rientrare nella corsa scudetto, vorrebbe invece chiudere la questione quanto prima. Una grana inattesa, di cui ha voluto parlare Federico Bernardeschi attraverso un’intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Rabiot non mi sorprende, vedendolo in allenamento non avevo dubbi sulle sue qualità. Sono molto felice per Adri perché so che cosa significa essere criticato in maniera ingiusta. La Juventus avrebbe dovuto rinnovargli il contratto mesi fa: dove lo trovi uno alto un metro e 90 con la sua progressione?”. Un pensiero, come detto, condiviso anche da Allegri. Ora, invece, la sua permanenza è in bilico. Il Chelsea, intanto, osserva.