Mercato Juve, il nuovo terzino arriva dalla Serie A: i dettagli

Il mercato della Juve punterà con forte decisione sulla ricerca di un nuovo terzino. Non solo Karsdorp, nelle ultime ore starebbe trovando conferma il nome di un nuovo candidato per la corsia di destra o sinistra

La Juventus piomba su Maehle: è questa l’indiscrezione riportato dai colleghi di “Sky Sport”. Il terzino dell’Atalanta piace particolarmente ad Allegri per via della sua duttilità tattica. Non è escluso che la società bianconera decida di accelerare le operazioni nell’immediato.

Maehle potrebbe agire sia nel ruolo di esterno di destra, sia nel ruolo di esterno sinistro. Una doppia variante che completerebbe alla perfezione le corsie esterne. Gasperini, dal canto suo, potrebbe aprire all’addio del terzino danese senza troppe problematiche.

Detto questo, la Juventus valuterà le richieste dell’Atalanta, anche se i bianconeri vorrebbero imbastire la trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto senza obbligo. Tiene banco anche la trattativa Karsdorp, ormai pronto a dire addio alla Roma nel mercato di gennaio.

Mercato Juve, non solo Maehle: occhio al piano cessioni

Maehle o Karsdorp il potenziale rinforzo per le corsie esterne, ma attenzione anche al piano cessioni in casa bianconera. La Juventus potrebbe aprire all’immediata cessione di Rabiot in caso di offerta irrinunciabile, soprattutto perchè il francese andrà in scadenza il prossimo giugno.

Chelsea e Manchester United osservano interessate. Non solo Rabiot, la Juventus potrebbe valutare anche il potenziale sacrificio di McKennie in caso di offerta o proposta da 20-25 milioni di euro. Il centrocampista piace particolarmente in Premier League.