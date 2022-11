“Bastano 10 milioni”: Roma, Gattuso serve l’assist a Tiago Pinto

Un assist che arriva dalla Spagna, e per la precisione da Valencia, a firma di Gennaro Gattuso. Affare con la Roma.

Il mondo del calcio riserva grande attenzione a quello che sta accadendo in Qatar, dove si stanno giocando i Mondiali. Eppure, le squadre di club guardano con interesse anche a quello che si potrà fare in sede di mercato nei prossimi mesi. La Roma proprio in queste settimane si è ritrovata a fronteggiare un tema spigoloso come quello legato a Karsdorp che, con ogni probabilità, lascerà la capitale già a gennaio.

Tiago Pinto dovrà, dunque, tornare per forza di cose sul mercato per cercare di sostituire al meglio l’esterno olandese. Ma oltre a questo, ci sono anche diverse questioni in sospeso che la stessa società capitolina dovrà andare a risolvere da qui ai prossimi mesi. Il futuro di Justin Kluivert, ad esempio, è un tema di grande interesse.

Roma, addio Kluivert: possibile accordo con Valencia, lo vuole Gattuso

Il figlio d’arte olandese sta giocando in Spagna, con la maglia del Valencia, e pare aver convinto anche Gennaro Gattuso che siede sulla panchina della squadra andalusa. Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, il club spagnolo sarebbe pronto a chiedere il riscatto per Kluivert.

C’è da capire, però, su quali cifre si concretizzerà l’accordo tra le parti. Alla Roma – si legge – basterebbero appena 10 milioni per lasciar andare Kluivert, cifra che potrebbe mettere tutti d’accordo. Gattuso spinge per la sua conferma, e questo è di fatto un assist a Tiago Pinto che potrà chiudere nei prossimi mesi.