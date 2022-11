“Doveva proteggerlo!”: Inter, che frecciata dall’ex capitano

Parole pesanti nei confronti della dirigenza dell’Inter. A pronunciarle è, non senza sorpresa, proprio l’ex capitano dei nerazzurri.

Tempo di Mondiali e tempo anche per le squadre di Serie A di pensare già al mercato e magari approfittarne per gestire alcune situazioni spinose come quelle legati ai rinnovi di contratto.

Non è un mistero che una di queste in casa Inter sia legata a Skriniar. Il difensore nerazzurro, che questa estate era stato molto vicino al trasferimento al PSG, alla fine è rimasto a Milano. Su di lui però pende l’incognita del rinnovo del contratto in scadenza la prossima estate.

Marotta e la dirigenza nerazzurra sono a lavoro con gli agenti del calciatore per trovare un punto di incontro che possa soddisfare tutti e al contempo allontanare eventualmente altre pretendenti che potrebbero farsi avanti ingolosite dalla prospettiva di prendere il difensore a parametro zero la prossima estate.

Inter, l’ex Cordoba su Skriniar: “La società l’ha messo in una situazione non facile”

A prendere le parti del difensore ci ha pensato l’ex nerazzurro, per alcuni momenti anche capitano, Ivan Ramiro Cordoba. L’ex difensore colombiano, in una lunga intervista a Tuttosport ha infatti parlato di Skriniar come del calciatore con il quale si rivede maggiormente.

Al contempo però ha criticato la gestione del calciatore da parte della società, soprattutto in relazione alla vicenda del rinnovo del contratto. “In estate la società non ha gestito bene la vicenda.” ha dichiarato Cordoba. “Lo ha messo in una condizione certamente non semplice. Forse dovevano proteggerlo di più.”