Milan in ansia per Kjaer: si è infortunato, l’annuncio sulle condizioni

Kjaer, dopo l’infortunio dell’anno scorso, sembra essere tornato in condizione, ma un annuncio su di lui sta facendo preoccupare il Milan.

Il Milan ha chiuso un po’ in sofferenza la prima fase di campionato. I rossoneri, infatti, nelle ultime quattro partite del 2022 hanno totalizzato sette punti, aumentando così il proprio distacco dal Napoli capolista ad otto punti.

Tuttavia anche le vittorie contro Spezia e Fiorentina sono state molto sofferte, considerando che sono arrivate entrambe nei minuti finali della partita. Il Milan, al netto dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali al Mondiale in Qatar, sta trascorrendo qualche giorno di riposo prima di riprendere il prossimo 2 dicembre.

Proprio per la ripresa, Stefano Pioli spera di recuperare qualche calciatore infortunato. Tra chi dovrebbe tornare a disposizione bisogna sicuramente inserire sia Calabria che Saelemaekers, anche se per il tecnico rossonero in giornata non sono arrivate delle belle notizie, anzi.

Danimarca, l’annuncio di Hjulmand su Kjaer preoccupa il Milan: “Non sappiamo se potrà giocare mercoledì”

Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, dopo la sconfitta contro la Francia, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni su Simon Kjaer: “Perché non ha giocato il nostro capitano? Eravamo consci che non poteva giocare e non sappiamo ancora se potrà giocare mercoledì prossimo contro l’Australia”.

Il tecnico ha poi concluso il suo intervento: “Simon avvertiva ancora fastidio e abbiamo avuto ulteriori conferme durante l’ultimo test effettuato ieri. Ma Victor Nelson ha fatto comunque un ottimo lavoro”. Queste parole sicuramente stanno facendo preoccupare Stefano Pioli, visto che Kjaer, nonostante il bruttissimo infortunio dell’anno scorso, resta uno dei perni della difesa del Milan.