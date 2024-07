Cessioni Inter, svolta Dumfries e la decisione su Arnautovic

Le cessioni dell’Inter rappresenteranno un capitolo fondamentale in vista delle prossime strategie di mercato della compagine nerazzurra. Attenzione alle decisioni su Dumfries e Arnautovic

Il calciomercato dell’Inter si prepara a decollare in maniera definitiva in vista del mese di agosto. Definiti gli acquisti a parametro zero di Taremi e Zielinski, i nerazzurri potrebbero valutare l’affondo su un nuovo centrale difensivo, soprattutto dopo le condizioni fisiche di Acerbi, leggermente altalenanti. Sfumato Cabal, il quale ha detto sì alla Juventus, Marotta e Ausilio potrebbero dirottare le loro attenzioni su R. Rodriguez.

L’ex Torino arriverebbe in nerazzurro con il ruolo di vice Bastoni, ma ad oggi non esistono conferme concrete sulla possibile trattativa. Detto questo, occhio alla situazione Dumfries. L’esterno olandese potrebbe rinnovare il suo contratto con i nerazzurri dopo le recenti voci di un possibile addio. A tal proposito, non è escluso che Marotta possa valutare alcune offerte provenienti dalla Premier League. Dumfries potrebbe dire addio solamente di fronte a un’offerta irrinunciabile da 30 milioni di euro.

Ad oggi, però, le quotazioni sulla permanenza di Dumfries all’Inter sono in totale rialzo. Come confermato da Marotta, l’esterno olandese resterà a Milano con la volontà di rinnovare il suo contratto. Su Dumfries, come noto, resta vigile l’interesse del Newcastle e quello del West Ham.

Cessioni Inter, Arnautovic resta in nerazzurro

Smentite totale sul possibile addio di Arnautovic nel corso delle prossime settimane. L’attaccante austriaco, salvo clamorosi colpi di scena, resterà agli ordini di Inzaghi anche nel corso della prossima stagione. L’ex Bologna rappresenterà la 4^ scelta offensiva, ma non è escluso che Marotta e Ausilio possano arricchire il reparto offensivo nerazzurro con l’acquisto di un altro attaccante, una seconda punta capace di adattarsi alla perfezione al fianco di Lautaro, Thuram, Taremi e lo stesso Arnautovic.

Como noto, l’Inter parteciperò a cinque competizioni, e arricchire il reparto offensivo potrebbe rappresentare una scelta obbligata, soprattutto perchè la stagione si concluderà a luglio dopo la fine del Mondiale per Club. Sul fronte mercato, quindi, sono attese le prossime decisioni entro poche settimane. Dumfries e Arnautovic viaggiano spediti verso la conferma.