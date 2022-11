Juve, perchè la cessione di Vlahovic non è una follia: il retroscena

La cessione di Vlahovic per finanziare la prossima campagna acquisti del mercato estivo. Potrebbe essere questo il clamoroso retroscena in casa Juventus in vista della prossima stagione

Le condizioni fisiche di Vlahovic continuano a preoccupare il ct della Serbia e anche lo staff medico della Juventus in vista della seconda parte di campionato. L’ex centravanti della Fiorentina continua a fare i conti con la pubalgia. Nessuna particolare allarme per i bianconeri, ma occhio alla ripresa della Serie A.

Vlahovic continua a faticare anche dal punto di vista realizzativo. Poco feeling nel nuovo 3-5-2 di Allegri e attenzione al possibile colpo di scena. Nessuna trattativa in atto e nessuna intenzione di cedere il giocatore, almeno per il momento. Tuttavia la Juventus potrebbe valutare l’addio del centravanti serbo di fronte a un’offerta irrinunciabile.

Il Manchester United osserva interessato. I bianconeri potrebbero aprire all’addio di Vlahovic di fronte a un’offerta tra i 90 e i 100 milioni di euro. Il ricavato dalla cessione dell’ex viola sarà, poi, rinvestito su un nuovo centravanti e su Milinkovic Savic.

Cessione Vlahovic, la Juventus non chiude le porte: i dettagli

Come detto, la Juventus non sarebbe intenzionata a privarsi di Vlahovic nel corso della prossima stagione. Come confermato dalla società, il centravanti serbo rappresenta e rappresenterà un punto di riferimento in chiave presente e futura.

Tuttavia, però, un’offerta irrinunciabile potrebbe proiettare la Juventus verso una clamorosa cessione, e rinvestire i guadagni su Milinkovic Savic, un nuovo attaccante e l’affondo su un centrale difensivo da affiancare a Bremer. Vlahovic e il clamoroso retroscena: la Juventus mediterà sul futuro.