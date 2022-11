Juve, Agnelli ha ricevuto un messaggio a sorpresa: sta facendo il giro del web

L’ormai ex presidente della Juventus Andrea Agnelli attraverso i social ha incassato il messaggio di commiato di un suo ex calciatore

Quanto accaduto ieri sera nella Juventus ha avuto inevitabilmente una ripercussione mediatica molto forte. Nella società bianconera si è conclusa un’era con l’uscita di scena dei membri del Consiglio d’Amministrazione. Il capitolo Andrea Agnelli si è chiuso.

Il presidente bianconero ha incassato parole di apprezzamento nella giornata di oggi. Tra i calciatori della Juventus che non ha dimenticato il suo passaggio a Torino nel corso degli anni di presidenza di Andrea Agnelli c’è Miralem Pjanic. Il bosniaco, ora in forza allo Sharjah, formazione degli Emirati Arabi, ha dedicato un post per esprimere la sua gratitudine nei confronti dell’ormai ex massimo dirigente della formazione juventina.

Juventus, Pjanic non dimentica il passato: “Grazie di tutto, fortunato ad averlo avuto come presidente”

Il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic, ricordato in Italia in maniera particolare dai tifosi di Roma e Juventus, ha voluto mostrare la sua vicinanza ad Andrea Agnelli in questo momento per lui sicuramente non semplice.

Il calciatore, che ha abbandonato il club torinese nel 2020, attraverso i social si è fatto sentire partecipando al momento particolare della Juventus, compagine che più volte ha dimostrato di non aver dimenticato. “Un grande presidente è vicino alla squadra ma soprattutto quando perde. Un grande presidente è vicino ai suoi giocatori ed è pronto a prendere decisioni sofferte per il bene della squadra. Sono onorato di aver giocato per la Juventus e fortunato ad averlo come presidente. Grazie per tutto pres”, ha scritto Pjanic in un post su Instagram. Il feed è completato da una foto che immortala una stretta di mano tra Agnelli e il giocatore.