Mondiali, ora la Nazionale è nei guai: la FIFA prepara la batosta

La Nazionale adesso è finita davvero nei guai. La FIFA è pronta a prendere provvedimenti esemplari: è accaduto ai Mondiali in Qatar.

I Mondiali in Qatar proseguono senza sosta. Match emozionanti, primi verdetti ed anche tante polemiche. Già dai mesi precedenti alla rassegna iridata è finita al centro del caos per quanto accaduto fuori dai campi di gioco. Le condizioni dei lavoratori, il mancato rispetto dei diritti umani e le numerose morti tenute nascoste hanno dato vita ad un movimento contrario ai Mondiali in Qatar.

Proteste, manifestazioni e tentativi di boicottaggi: tutto, però, è fallito. Perché, seppur tra aspre polemiche, i Mondiali si stanno disputando regolarmente proprio in queste ore. Se fuori dal campo in tanti puntano il dito contro le scelte del presidente della FIFA Gianni Infantino, sul terreno di gioco è andata in scena un’altra polemica.

Mondiali, la FIFA apre un procedimento disciplinare contro la Croazia

La FIFA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della Federcalcio croata. Il motivo? Gli insulti dei tifosi della Croazia nei confronti del canadese Milan Borjan. Durante il match tra Croazia e Canada, il giocatore di origine serba, è stato preso di mira dalle tribune.

“Comportamento discriminatorio e xenofobo di alcuni tifosi croati durante la partita col Canada e a causa di striscioni con lo stesso contenuto”: questo il comunicato della FIFA. Il portiere del Canada fa parte dei circa 200mila serbi scappati da proprio paese durante i conflitti nei balcani a fine anni ’90 in seguito ad una operazione militare delle forze croate.