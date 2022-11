Per la Roma di José Mourinho ci sono delle importanti novità di calciomercato che riguardano Edoardo Bove.

La Roma è tornata ieri dalla tournée in Giappone, dove ha disputato due amichevoli: la prima contro il Nagoya, mentre la seconda è stata giocata contro il Yokohama Marinos. Entrambe le gare sono terminate con un pareggio. I giallorossi, di fatto, contro il Nagoya hanno pareggiato 0-0, mentre contro il Yokohama Marinos la partita è terminata 3-3.

Dopo questi giorni trascorsi in Giappone, la squadra di José Mourinho riposerà per circa una decina di giorni per poi volare il prossimo 15 dicembre alla volta del Portogallo.

Tra i protagonisti di queste partite nipponiche bisogna inserire sicuramente Edoardo Bove. Il centrocampista, viste le poche presenze effettuate nella prima parte di stagione (10 con soli 116 minuti giocati), ha infatti potuto cogliere l’occasione di giocare. Proprio sul giovane calciatore, nonostante le sue recentissime dichiarazioni a ‘ReteSport’: “Futuro? Sto bene a Roma, vedremo”, ci sono degli ulteriori aggiornamenti di calciomercato.

Calciomercato Roma, Edoardo Bove seguito da Salernitana, Lecce e Cremonese: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘SerieANews.com’, infatti, Edoardo Bove è seguito per il prossimo mercato di gennaio da almeno tre squadre della nostra Serie A. Il giovane centrocampista, di fatto, oltre al Lecce, è nella lista degli obiettivi anche della Cremonese e della Salernitana.

Proprio con il club granata bisogna sottolineare un rapporto particolare, visto che Morgan De Sanctis conosce molto bene il centrocampista. L’attuale direttore sportivo della Salernitana, infatti, nell’estate del 2021 si è occupato dei contratti dei giocatori del vivaio giallorosso, tra cui proprio quello di Bove.