Caos in Mondiali: tifosi arrestati in Qatar, spunta il motivo

I Mondiali di Qatar 2022 si chiudono per la Nazionale ancora con gli arresti dei tifosi per i loro inni alla libertà e di matrice politica.

L’avventura dell’Iran ai Mondiali di Qatar 2022 si è conclusa con l’eliminazione ai gironi, a causa della rete di Pulisic degli Stati Uniti nell’ultimo match del gruppo. Una delusione senza dubbio. Tuttavia la manifestazione è stata comunque importante perché spesso lo sport si fa veicolo di messaggi forti anche per la società.

Il caso dell’Iran è stato quello più emblematico in tal senso. La manifestazione sportiva è stata l’occasione tanto per i calciatori in campo quanto per i tifosi sugli spalti di proseguire la lotta contro un regime oppressivo. Quest’ultimo infatti sta manifestando il suo autoritarismo sopratutto per ciò che concerne i diritti umani e delle donne.

Non senza conseguenze sono state le manifestazioni di cui sopra, e infatti spesso le Forze dell’Ordine locali sono intervenute con misure volte a reprimere le voci di dissenso iraniane. L’ultimo episodio si è verificato proprio nel giorno dell’eliminazione della Nazionale dalla kermesse.

Mondiali Qatar 2022, arresti tra i tifosi dell’Iran: i motivi

Secondo quanto riferito dall’autorevole ‘Bild’, in seguito alla sconfitta dell’Iran nel match contro gli Stati Uniti, alcuni tifosi sono stati portati via con la forza dalla Polizia. Momenti di grande tensione e anche sconforto, prima che si chiarissero le circostanze di tale presa di posizione così ferma e severa.

A quanto pare, infatti, la punizione è sorta poiché i tifosi iraniani stavano intonando dei cori contro i regime del proprio paese e in favore della libertà, per la quale lottano in ogni circostanza e senza timore delle conseguenze. Una vera e propria missione, evidentemente non ritenuta tale dalle regole che vigono in Qatar. Basti pensare che, riferiscono dalla Germania, al report tedesco che ha riferito la notizia, è stato impedito di filmare gli avvenuti arresti. Si scrive e si chiude così un’altra triste pagina di questi Mondiali.