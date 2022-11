Caso Vlahovic, l’annuncio dello juventino spegne ogni polemica

La Serbia, venerdì 2 dicembre, affronterà la Svizzera e questo pomeriggio con l’occasione ha parlato in conferenza Dusan Vlahovic.

La Serbia, per provare a superare la fase a gironi in questi Mondiali in Qatar, affronterà venerdì 2 dicembre la Svizzera. Con l’occasione ha parlato in conferenza stampa Dusan Vlahovic. L’attaccante ha voluto spegnere ogni polemica.

Dusan Vlahovic, nel corso di questi Mondiali, con la Serbia ha trovato fin qui poco spazio. Con il Brasile è subentrato in campo al 66′, mentre contro il Camerun è rimasto in panchina.

Quest’oggi poi sono circolate voci sul suo contro che non hanno certamente fatto piacere all’attaccante juventino. La conferenza stampa è stata perciò l’occasione per mettere in chiaro le cose e per spegnere ogni polemica.

Mondiali in Qatar, a parlare in conferenza stampa per la Serbia è stato lo stesso Vlahovic: spenta ogni polemica

Intervenuto in conferenza, Dusan Vlahovic ha voluto mettere a tacere le voci nate in merito ai presunti rapporti con la moglie del secondo portiere serbo, Rajkovic. Per questo motivo lo juventino ha dichiarato: “Mi dispiace molto iniziare la conferenza stampa in questo modo. Non c’è bisogno di commentare queste gravi sciocchezze messe in giro da persone frustrate che lavorano contro gli interessi della Nazionale”.

“Siamo uniti più che mai e l’atmosfera è fantastica. Se necessario sono pronto ad agire per vie legali per difendere il mio nome”, ha aggiunto il giocatore serbo fortemente amareggiato da quanto avvenuto nelle ultime ore.

In vista del match da giocare venerdì contro la Svizzera, l’attaccante ha poi affermato: “Sono pronto a dare il massimo affinché la Serbia vada al turno successivo. Daremo il massimo, posso fare questa promessa. Credo molto in noi. Non c’è nessun problema fra me e il mister”.

“Sono sempre pronto – ha concluso – anche con una gamba sola. Se devo restare in panchina per il bene della squadra, allora resto in panchina senza problemi (Vlahovic non ha giocato contro il Camerun, ndr)”.