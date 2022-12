I tre motivi che hanno spinto Allegri a restare alla Juventus

Dimissioni Allegri? “No grazie”. Il tecnico ha scelto di restare alla guida dei bianconeri nonostante il recente terremoto che ha scosso la dirigenza della Juventus

Come riportato nelle scorse ore da “Sportmediaset”, Allegri avrebbe rassegnato le sue dimissioni (insieme a Cherubini) dopo le dimissioni di massa del CdA della Juventus. La decisione del tecnico bianconero, però, è stata respinta in maniera netta e decisa da parte di John Elkann.

Perchè Allegri ha scelto di restare alla Juventus? Cosa ha spinto il tecnico a dire sì, nonostante il suo primo pensiero totalmente opposto? La sensazione è che Allegri, di fronte a questo nuovo scenario, avrà poco da perdere e tutto da guadagnare.

Una potenziale stagione negativa da parte dei bianconeri non potrà mai essere attribuita solo ed esclusivamente alle scelte e decisioni del tecnico juventino, soprattutto dopo il recente caos in società. Allegri vorrebbe rilanciare i bianconeri e prendere il timone della situazione con carisma e decisione. Il secondo motivo, invece, è di natura tattica. Il tecnico proverà a recitare una parte da protagonista nella seconda parte della stagione soprattutto con il ritorno di Pogba dal lungo infortunio. Il centrocampista francese, infatti, potrebbe tornare nell’elenco dei convocati già dalla sfida della 16^ giornata tra Juventus-Cremonese.

Dimissioni Allegri, nessun allarme in casa Juventus

Nessuna svolta o allarme dimissioni. Allegri resterà sulla panchina della Juventus almeno fino al termine della stagione. Un altro motivo per cui il tecnico toscano avrebbe deciso di restare sulla panchina juventina, potrebbe essere collegato a un nuovo ruolo nella futura dirigenza.

Non è escluso che Allegri possa assumere compiti decisionali superiori soprattutto dal punto di vista del mercato e dal punto di vista tecnico. Punti di domani e supposizioni: l’unica certezza, almeno per il momento, è che Allegri resterà alla Juventus almeno per due-tre motivi che sembrerebbero aver ridato gioia e linfa vitale nonostante il periodo decisamente complicato a livello societario.