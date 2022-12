Luis Alberto al Fantacalcio, viaggio nella crisi dello spagnolo

Luis Alberto al fantacalcio è stata una cocente delusione per chi ha deciso di investire su di lui. Cosa fare all’asta di riparazione.

La prima parte della stagione, per la Lazio, è stata in chiaroscuro. Da una parte, il quarto posto in campionato a -3 dal Milan secondo. Dall’altra, la prematura eliminazione nella fase a gironi dell’Europa League con conseguente retrocessione in Conference. Diversi i motivi che hanno frenato la marcia dei biancoazzurri tra cui il prolungato periodo di difficoltà vissuto da Luis Alberto, tornato di nuovo ai ferri corti con Maurizio Sarri.

I due già lo scorso anno erano entrati in rotta di collisione per ragioni tecniche. Poi, grazie alla preziosa intermediazione della dirigenza, era arrivata una tregua che aveva consentito ad entrambi di focalizzarsi sugli obiettivi comuni e seppellire l’ascia di guerra. Una pace temporanea, andata ora in mille pezzi. Lo spagnolo, infatti, in questi mesi ha continuato ad essere una seconda scelta per il tecnico. Il quale, spesso, ha preferito impiegare Matias Vecino e Toma Basic al suo posto. Da qui l’ennesima frattura che porterà, salvo sorprese, all’inevitabile addio già a gennaio.

Il complicato rapporto con il proprio allenatore ha influito in maniera pesante sul contributo offensivo fornito dal calciatore alla causa. Per lui appena 3 gol e un assist in 13 apparizioni in campionato, di cui solo 5 disputate da titolare. L’ultima rete, in particolare, risale al 10 ottobre mentre in due delle ultime 5 partite prima della sosta lo spagnolo è rimasto in panchina, senza essere utilizzato. Un bottino misero, specie se rapportato alla classe di cui dispone. Come gestirlo quindi al Fantacalcio, in vista dell’asta di riparazione?

Luis Alberto al fantacalcio, come gestire lo spagnolo in vista dell’asta di riparazione

L’avventura di Luis Alberto alla Lazio, come detto, è in procinto di concludersi. Sarri, dal canto suo, ha iniziato a spingere per la sua cessione invitando la dirigenza ad accelerare i tempi. Ora resta da vedere quale squadra si farà avanti per cercare di prenderlo. La Fiorentina, di recente, ha effettuato alcuni sondaggi tuttavia il colpo appare fin troppo impegnativo dal punto di vista economico. Alla finestra c’è anche il Siviglia ma gli andalusi fin qui non sono mai andati oltre a qualche contatto teso a verificare la fattibilità dell’operazione.

Luis Alberto, nel frattempo, è un caso di difficile risoluzione per la Lazio e i fantallenatori che nella scorsa estate avevano deciso di puntare forte su di lui. Il suo appeal, alla luce del rendimento negativo offerto in campo e dell’imminente addio ai colori biancocelesti, è ai minimi storici. Due le opzioni ideali: tagliarlo (in modo tale da recuperare parte delle risorse investite) oppure scambiarlo con un altro elemento in difficoltà. Abdelhamid Sabiri, autore di un buon Mondiale ma in crisi con la Sampdoria, in tal senso rappresenta una buona idea.