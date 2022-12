Argentina-Olanda, la partita che scritto la storia di tre Mondiali

Il primo quarto di finale ufficiale sarà tra l’Argentina e l’Olanda, ma non è la prima volta che queste due nazionali si affrontano.

Il Mondiale è ormai entrato nel vivo. Nella giornata di ieri, infatti, è iniziata la fase ad eliminazione diretta. Le prime due gare degli ottavi di finale sono state Olanda-Stati Uniti ed Argentina-Australia. In entrambi i match i pronostici sono stati rispettati, visto che hanno passato il turno la squadra allenata da Louis van Gaal e la ‘Seleccion’.

Tra Olanda e Argentina quella che ha sicuramente sofferto di più è stata sicuramente la prima. Gli orange, infatti, hanno meritato il passaggio, ma gli Stati Uniti hanno avuto più di qualche occasione per passare in vantaggio. Tuttavia gli uomini di van Gaal hanno indirizzato la partita con le reti di Depay e Blind. Gli statunitensi hanno poi accorciato il risultato con Wright, ma poi Dumfries (il migliore in campo) ha chiuso i giochi.

L’Argentina, invece, è stata trascinata, ‘ovviamente’, da Lionel Messi, che ha sbloccato il risultato contro l’Australia. Gli uomini di Scaloni hanno poi raddoppiato con Julian Alvarez, mentre l’autogol di Enzo Fernandez non ha cambiato il destino della partita. La ‘Seleccion’, quindi, ai quarti di finale avrà di fronte a sé l’Olanda, ma non è la prima volta che queste due nazionali si sfidano nella fase ad eliminazione diretta di un Mondiale.

Argentina-Olanda, dalla finale del 1978, passando per il gol di Bergkamp, ai rigori del Mondiale in Brasile

Argentina-Olanda, infatti, è stata anche la finale di un’edizione della Coppa del Mondo, ovvero quella del 1978. Quel Mondiale fu contraddistinto dal fatto che fu ospitato proprio dall’Argentina, la quale in quegli anni era guidata da una dittatura militare. A livello calcistico, invece, quell’edizione fu il canto del cigno della super Olanda del calcio totale, arrivata seconda già quattro anni prima.

Quella finale fu poi vinta dall’Argentina con il risultato di 3-1, dove l’assoluto protagonista fu Mario Kempes con una doppietta. Un’altra partita entrata nella storia è sicuramente il quarto di finale del Mondiale francese del 1998 ( vinta poi dal team di Zidane). L’Olanda, infatti, ebbe la sua rivincita, visto che riuscì a battere l’Argentina, passata in vantaggio con Claudio Lopez, con le reti di Kluivert e Bergkamp. Proprio quest’ultimo gol è stato inserito da molti tra i più belli della storia della Coppa Del Mondo, visto che il calciatore olande riuscì a mettere giù un lancio lungo dalla difesa e poi a tirare d’esterno in piccolissimo lasso di tempo.

L’ultimo capitolo di questa saga tra l’Argentina e l’Olanda è la semifinale del 2014, dove la ‘Seleccions’ raggiunse la finale, poi persa contro la Germania, grazie ai calci di di rigore (sempre nefasti per gli orange) sbagliati da Vlaar e Sneijder. Quell’Olanda era sempre guidata da Louis van Gaal che sogna una rivincita che potrebbe essere storica per il suo paese.