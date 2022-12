“Mi ha ricordato Totti…”: Ronaldo, il confronto che fa discutere

Il confronto su Cristiano Ronaldo e Francesco Totti fa discutere per il tipo di carriera che hanno avuto e non solo

Cristiano Ronaldo è in Qatar per disputare il Mondiale con il Portogallo ed è attualmente ai quarti di finale, dopo aver battuto la Svizzera per 6-1. Una partita in cui CR7 non è sceso in campo, così ha deciso Fernando Santos, il commissario tecnico, dopo uno screzio con l’attaccante per la sostituzione con la Corea del Sud. Con la Svizzera ha giocato Ramos, a segno con una tripletta, e questo non ha fatto altro che alimentare le voci su Ronaldo. La sua situazione potrebbe condizionare e non poco il futuro del Portogallo nel Mondiale, che ha tutte le carte in regola per vincere la Coppa.

Si è parlato tanto del futuro di Ronaldo, che da gennaio in poi potrebbe giocare in Arabia Saudita firmando un contratto da 200 milioni a stagione. Cifre clamorose che sconvolgerebbero il mercato, anche se le possibilità economiche dei sauditi vanno oltre ogni immaginazione. E della situazione del portoghese ha parlato il giornalista Aldo Cazzullo, il quale si è espresso anche su Francesco Totti.

Ronaldo-Totti, le parole di Cazzullo

Aldo Cazzullo, giornalista ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it su TVPlay: “Il finale di carriera di Ronaldo mi ha ricordato Totti quando all’Olimpico disse ‘Adesso ho paura…’. Si tratta di una persona che sa giocare solo a calcio, è chiaro che il portoghese non è mai stato amato come Totti, ma ha vinto e guadagnato molto di più dell’ex capitano della Roma”. Poi continua: “Ronaldo è una persona generosa ma è narcisista, è innamorato di se stesso. E’ veramente generoso, è capace di costruire un villaggio in Indonesia, un centro oncologico. Ma spesso anche nella sua generosità viene fuori il suo ego”.

Sarà molto interessante capire cosa farà Fernando Santos sabato col Marocco. Una partita che potrebbe mandare il suo Portogallo tra le prime quattro del mondo, in un’ipotetica semifinale con la Francia proprio com’è successo nel Mondiale del 2006. E chissà, quindi, se Ronaldo scenderà in campo da titolare o si terrà pronto per l’ultimo quarto d’ora.