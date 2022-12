Ancora un lutto durante il Mondiale: deceduto un terzo giornalista

Mondiali, ennesima brutta notizia in arrivo dal Qatar: è deceduto un altro giornalista, le vittime sono tre.

I Mondiali in Qatar proseguono nonostante le numerose polemiche delle ultime settimane. In realtà, i commenti negativi contro la Coppa del Mondo qatariota, la prima disputata in inverno, sono iniziati ben prima. Calciatori, ex calciatori e personaggi di dominio pubblico hanno provato a boicottare la rassegna iridata in Qatar in numerose occasioni.

Il mancato rispetto dei diritti umani, le condizioni precarie dei lavoratori immigrati che hanno portato a migliaia di morti premature, le discriminazioni contro la comunità LGBTQ+ hanno indignato il mondo intero. Sul Qatar, però, sembra esserci più di un alone di mistero. Negli ultimi giorni, infatti, è iniziata una sfortunata serie di morti che hanno coinvolto tre giornalisti.

Mondiali in Qatar, ennesimo lutto tra i giornalisti: è deceduto Roger Pearce

Il primo a cui è toccata una sorte nefasta è stato lo statunitense Grant Wahl. Morto durante Olanda-Argentina, era stato fermato dalle autorità poiché indossava una t-shirt con i colori arcobaleno. Le circostanze del suo decesso, ancora oggi, non sono del tutto chiare. Non a caso, infatti, si era rivolto all’ambulatorio del centro stampa credendo di avere una bronchite: lì gli è stato somministrato uno sciroppo per la tosse e dell’ibuprofene.

Dopo Wahl, anche il fotoreporter qatariota di Al Kass Tv, Khalid al-Misslam è morto improvvisamente mentre documentava per la sua emittente la Coppa del Mondo. A seguire questa tragica scia, oggi, è stato Roger Pearce. Direttore tecnico di ITV Sport, sarebbe andato in pensione tra poche settimane. Le ragioni del suo decesso sarebbero da imputare ad un malore improvviso. Insomma, l’ennesimo triste pagina di un capitolo destinato a far discutere anche dopo la conclusione. I Mondiali in Qatar, nati tra le polemiche e gli scandali, sembra tramontare lasciando con sé un alone di mistero che inquieta abbastanza. In tanti, infatti, si chiedono sui social se sia tutta una casualità od un piano architettato. Per il momento, intanto, nessuna indagine sembra essere stata avviata e tutto sembrerebbe essere in linea col naturale corso degli eventi.