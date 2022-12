Chi è stato il calciatore più cercato su Google nel 2022? Epilogo a sorpresa

Mancano pochi giorni alla fine dell’anno 2022. Continuano le ricerche e le curiose statistiche riguardanti ciò che accade in Italia.

Mancano pochi giorni alla fine del 2022. Il mondo del calcio è attualmente impegnato in Qatar dove domani cominceranno le semifinali della rassegna iridata. L’Italia di Roberto Mancini non ha partecipato alla competizione, una delusione storica calcolando anche che si tratta della seconda assenza consecutiva ai Mondiali. Verso la fine dell’anno si cerca, ad ogni modo, di analizzare determinati dati e record e spuntano curiosità riguardo ogni cosa.

Negli ultimi giorni sono stati annunciati i Trend più importanti dell’anno cercati su Google, ricerche che vengono fatte annualmente, e che ancora una volta hanno creato grande sorpresa. In Italia le statistiche sono abbastanza particolari e i nomi usciti in quest’annata regalano grandi sorprese.

Osservando le parole più cercate nel 2022 in Italia non potevano mancare parole sulla guerra. Russia, Ucraina o Putin sono solo alcune delle parole più cliccate, anche se la parola o meglio il personaggio più cliccato nel 2022 è la defunta regina Elisabetta, scomparsa quest’anno. Al terzo posto in questa particolare classifica ci sono gli Australian Open, esplosi con il caso inerente a Novak Djokovic, mentre al quarto posto spuntano le Elezioni politiche 2022. Cose sulla carta abbastanza prevedibili mentre è tutto diverso rispetto al calcio.

Serie A, il calciatore più cliccato in Italia nel 2022

Gli analisti di Google hanno fatto i bilanci di fine anno riguardo le persone più cercate nel corso di quest’anno. Come detto Putin è il personaggio più cliccato, ma subito dopo ci sono diversi sportivi. In classifica vediamo il tennis predominare con Jannik Sinner al quarto posto, Novak Djokovic al sesto posto e Matteo Berrettini al settimo posto. In classifica però insorgono anche altri nomi, relativi al mondo del calcio.

Il calciatore più cliccato nel 2022 in Italia è l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Un nome, forse un po a sorpresa, ma che troviamo al quinto posto tra i personaggi più cliccati sul panorama nazionale. Né Messi e nè Cristiano Ronaldo quindi, assenti completamente in questa curiosa classifica. Un ex bianconero, oggetto di diverse trattative di mercato nell’ultimo anno, è l’altro calciatore in Top Ten. Parliamo ovviamente di Paulo Dybala, il secondo calciatore più cercato in Italia e ottavo nella classifica dei personaggi. Un pò di calcio anche per quel che riguarda gli addii di questo 2022 con l’agente Mino Raiola protagonista. L’ex famoso procuratore è stata infatti la terza persona defunta più cercata nel 2022, dietro solo alla Regina Elisabetta ed al conduttore televisivo Piero Angela.