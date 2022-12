Marocco, appuntamento con la storia: il gesto mai visto della Federazione

Il Marocco si prepara alla sfida di domani contro la Francia. Un gesto molto importante della Federazione in vista della semifinale.

Siamo arrivati ormai ad un passo dalla finale di questo Mondiale. L’Argentina ha già strappato il pass per accedere all’ultima partita di questa competizione, che decreterà la nazionale meritevole di alzare la Coppa del Mondo. Messi è stato, come prevedibile, il trascinatore di una compagine che ha cominciato con i fari spenti, vista anche la sconfitta patita all’esordio per mano dell’Arabia Saudita.

Eppure, dopo la prima debacle, la squadra di Scaloni si è imposta con grande personalità ed ora attende di conoscere la sfidante per la vittoria finale. Una partita, quella che si giocherà domani sera, che vedrà due squadre dai profili diametralmente opposti giocare una contro l’altra.

Da una parte la Francia, vincitrice dell’ultima edizione dei Mondiali. Portarne a casa due di file porrebbe i galletti al pari di Brasile ed Italia che hanno centrato quest’impresa vincendo due edizioni consecutive (gli azzurri per le edizioni 1934-1938, la verdeoro 1958-1962). Di fronte, però, c’è la ‘Cenerentola’ che ha stupito tutti e che ha già raggiunto un traguardo molto importante: la prima squadra africana ad essere entrata in una semifinale di un Mondiale.

Marocco, con la Francia match storico: che gesto della Federazione

Un appuntamento cosi importante ha richiesto anche un gesto straordinario da parte della Federazione marocchina, che spera in quella che potrebbe essere una vera e propria impresa per i ‘Leoni dell’Atlante’. E cosi sono stati regalati ben 13mila biglietti ai supporter della nazionale allenata dal ct Walid Regragui. Un gesto molto importante, che testimonia anche la grande vicinanza alla squadra da parte dei piani alti.

Ma non solo. La Royal Air Maroc (RAM) ha deciso di aggiungere alla programmazione dei propri voli ben 30 speciali tra Casablanca e Doha per la giornata di oggi e domani. Un altro gesto che aumenta ulteriormente l’attesa per una partita che deciderà non soltanto quale sarà la sfidante dell’Argentina in finale, ma anche se Messi ed i suoi dovranno lottare negli ultimi 90′ minuti contro la storia o contro la potenza.