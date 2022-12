“Contesto di minaccia terroristica”: Francia-Marocco, è allarme a Parigi

Si avvicina l’importante semifinale del Mondiale tra Francia e Marocco. Parigi è stata blindata in occasione della partita.

Grande gioia per la conquista di una semifinale che potrebbe aprire le porte di una finale da urlo tra la Francia e l’Argentina. Per la squadra di Didier Deschamps, però, c’è prima da superare un ostacolo non da poco, che ha già steso un’altra compagine importante come la Spagna.

Il Marocco, infatti, è la Cenerentola di questa edizione. Una semifinale storica della che giocherà la squadra marocchina, visto che è la prima volta che una nazionale africana riesce ad arrivare cosi avanti in un Mondiale. C’è grande attesa in tutto il continente, per una partita che potrebbe davvero scrivere la storia del popolo marocchine e non solo.

Certo, la Francia non è un avversario semplice da affrontare, ma resta il grande entusiasmo di un popolo che vuole continuare a gioire. A casa sua, così come in Qatar e nel resto del mondo. Anche in Francia, e per la precisione a Parigi, dove sono previsti agglomerati importanti di tifosi francesi ma anche marocchini. Proprio questo clim ha spinto le autorità a prendere delle decisioni importanti.

Francia-Marocco, Parigi blindata: la decisione è durissima

Va bene la partita, festeggiare e godersi il momento, ma servirà anche garantire la sicurezza dei cittadini. Ed ecco perchè le istituzioni francesi hanno preso delle decisioni importanti, adottando delle misure straordinarie per quelli che si riverserà tra le strade della capitale in occasione della semifinale tra Francia e Marocco.

Parigi, di fatto, sarà blindata. “Saranno schierati 10.000 poliziotti e gendarmi, 5.000 dei quali saranno nella zona interna parigina, e in particolare intorno agli Champs-Elysées, e 5.000 subito all’esterno”, le parole del Ministro dell’Interno Gerald Darmanin.

Proprio quest’ultimo, tra l’altro, ci ha tenuto a specificare come questo dispiegamento di forze venga adottato all’interno di situazioni particolari, e nella fattispecie anche di minaccia terroristica. “Inquadreremo in modo costante tutte queste manifestazioni di gioia, che si consumeranno – ha specificato Darmanin – spesso in semplici festeggiamenti familiari, in un contesto di minaccia terroristica”, ha spiegato il Ministro. Insomma, festeggiare si ma in grande sicurezza.