Argentina-Francia, nessuno l’ha notato: attimi di apprensione in diretta tv

Argentina-Francia, scoppia la polemica nell’immediato post partita della finale. Nessuno aveva notato l’episodio: si apre il dibattito.

Argentina-Francia si è conclusa da pochi minuti. La Nazionale del commissario tecnico Lionel Scaloni ha battuto i francesi di Didier Deschamps ai calci di rigore. Leo Messi alza la coppa e, finalmente, aggiunge la Coppa del Mondo al suo palmares. La Pulce ed i compagni posso fare festa dopo una gara al cardiopalma.

Passata in vantaggio per 2-0, l’Albiceleste si fa rimontare a dieci minuti dal termine. Kylian Mbappé, stella della Nazionale francese, è stato capace di mettere a segno due gol nel giro di pochissimi istanti. Al minuto 90 il match è rimasto bloccato sul 2-2. Ai supplementari ancora spettacolo: prima Messi e poi Mbappé sullo scadere fanno 3-3.

Argentina-Francia, si apre il caso Rabiot: la spiegazione

Solamente ai calci di rigore l’Argentina si è imposta sulla Francia. 4-2 dal dischetto e Coppa del Mondo nelle mani di Leo Messi e compagni. Niente da fare per il ct Didier Deschamps che sfiora solamente il secondo successo consecutivo ai Mondiali. C’è un episodio che, però, nell’immediato post gara ha aperto il dibattito. A sollevarlo è stato il giornalista della ‘RAI’ Alberto Rimedio.

La Francia ha fatto sette cambi, apparentemente uno in più rispetto a quanto consentito dal regolamento della FIFA. Di seguito uno stralcio delle sue dichirazioni: “Stiamo analizzando un caso di cui non ci eravamo accorti, stiamo verificando”. Dopo aver controllato l’accaduto ha poi chiosato in diretta televisiva: “Il settimo cambio della Francia era legittimo, era un cambio legato ad Adrien Rabiot che, potenzialmente, ha riportato una commozione celebrare. In questi casi il cambio è consentito”.

Nessuna irregolarità, dunque, da parte della Francia. In caso di cambio in più ed eventuale vittoria sul campo contro l’Argentina, la Nazionale di Scaloni avrebbe beneficiato della vittoria finale. Così non sarà. L’Argentina vince sul campo e la sostituzione della Francia è regolare. Rabiot, infatti, avrebbe riportato una commozione celebrale: in questo caso il cambio in più è previsto dal regolamento della FIFA.